Defensa de Sendic: causa tiene "sesgo político" y "folklore" como "el famoso colchón que nunca apareció"

Gumer Pérez, abogado de Raúl Sendic, habló luego de que la Justicia condenó al exvicepresidente por los delitos de abuso de funciones y peculado cuando estuvo al frente de Ancap entre los años 2010 y 2013 y dijo que la causa tiene "sesgo político" y "folklore" como "el famoso colchón que nunca apareció".

"Esta es una causa absolutamente política. No me corresponde a mí opinar políticamente porque conjuntamente con Ignacio Durán somos abogados. Esta es una causa que está teñida de sesgo político", opinó este viernes en "Informativo Sarandí" (radio Sarandí).

Asimismo señaló que la causa cuenta con "un folklore" como "el famoso colchón que nunca apareció" y que "se denunciaron 12 o 14 delitos de los cuales quedaron dos".



"Esos gastos a los que se hace referencia, como perfumes o alhajas, no eran para utilización personal sino en función del ejercicio del cargo que tenía y tenía como destino la retribución o agradecimiento con las personas que tenía contacto por el ejercicio de su función", explicó.



Pérez indicó que en ambos dos delitos entiende que "no hay reproche penal", porque "la conducta de Sendic en estos casos no se encuentra atrapada en la figura típica de estos delitos".



"El delito de peculado va derecho hacia el uso de la tarjeta corporativa de Ancap. Entendemos que no hay atribución de reproche penal", sumó.

"La forma de imputación atribuye a que esa tarjeta fue desvirtuada en el uso y que se realizaron compras y gastos que no tenían relación con el ejercicio de esa función. Nosotros decimos que no y las pruebas surgen del propio expediente. Entre ellas, la prueba más contundente, es la declaración del delegado del Tribunal de Cuentas de la República que auditaba los gastos de esa tarjeta", subrayó.



Según Pérez, es "una declaración muy concreta" donde se asegura que "nunca fue observada por el Tribunal de Cuentas".



El abogado lamentó que "la plena prueba de los hechos no está pero el relato ya se instaló".

En la resolución firmada el martes 18 de mayo, la jueza María Helena Mainard ratificó el pedido de condena del fiscal Luis Pacheco y echó por tierra la solicitud de la defensa quien planteó la absolución. De todos modos los abogados de Sendic ya anunciaron que apelarán la sentencia ya que sostienen que Sendic es inocente. La magistrada lo condenó por "exceder los poderes de su cargo", así como también por “apropiarse de dinero estatal", ya que Sendic no logró aportar comprobantes de las compras que realizó con las tarjetas corporativas de Ancap.



La condena es por 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables. De todos modos el exvicepresidente de la República no irá a prisión debido a que en el inicio del proceso se resolvió que fuese sin la pena de cárcel.