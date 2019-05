Defensa de jóvenes muertos en fábrica de pirotecnia critica "absurdo" acuerdo de la Fiscalía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es absurdo". Así calificó el abogado Oscar López Goldaracena el acuerdo al que llegó la Fiscalía con la defensa de los dueños de la firma Trick (Meteoro) acusados del homicidio de cuatro jóvenes que murieron en octubre de 2016.



Los dueños del local permanecen en prisión desde hace un poco más de dos años y esta semana les llegó un cedulón a los abogados de las cuatro familias en el que se informaba que mañana jueves se realizará una audiencia como parte de un proceso abreviado.



El acuerdo al que llegaron, informó López Goldaracena -abogado de la familia de Adrián Yianibelli, uno de los fallecidos- a El País, es que los acusados cumplan una pena total de tres años por el crimen y que uno de esos años se cumplirá en prisión domiciliaria. Teniendo en cuenta que ya pasaron dos años en la cárcel, ya estarían cerca de salir bajo el régimen de libertad vigilada.

Este acuerdo no fue informado a ninguna de las familias de los fallecidos, que se enteraron de lo ocurrido debido a la citación que recibieron en la que además les informaban que podían participar de la audiencia.



López Goldaracena explicó a El País que este hecho ocurrió mientras regía el Código del Proceso Penal viejo pero ahora, por diferentes motivos, se juzgará bajo el nuevo.



La pena que corresponde por el delito es mayor a seis años y por lo tanto no se puede resolver a través de un proceso abreviado, según indicó el abogado. Es por este motivo que mañana en la audiencia solicitará que la pena para los acusados sea mayor.



"La pena a recaer por los hechos tipificados es superior a los seis años y por lo tanto no admite una cuerdo para ir a juicio abreviado y la fiscal debió haber pedido una pena superior a los seis años. Hay una razón legal y una razón de Justicia", indicó.



Por otra parte indicó que el delito que se les tipifica es el de "homicidio culposo con resultado de pluralidad de muertes" mientras que lo que correspondería es que se tipificaran cuatro delitos de homicidio por cada uno de los jóvenes que falleció.



"No le encontramos justificación al acuerdo y nos parece sumamente extraño y falto de ética que no se hubiera informado por parte de la Fiscalía a las familias de las víctimas que se llegó a un acuerdo para reducir la pena a cambio de que (los acusados) reconocieran los hechos", expresó el abogado y explicó que las pruebas en el caso son suficientes para encontrarlos culpables.

Una explosión en la fábrica Meteoro, encargada de almacenar fuegos pirotécnicos y materia prima para fabricarlos, generó un incendio que tomó gran magnitud al alimentarse de los elementos que allí se guardaban.



En el lugar se encontraban Víctor Méndez (27 años), John Rodríguez (22 años), Damián Fagian (20 años) y Adrián Yianibelli (27), los cuatro empleados del lugar, que fallecieron producto del hecho.



El incidente ocurrió mientras los trabajadores realizaban una actividad prohibida para ese tipo de establecimientos, lo que además provocó una denuncia a la Intendencia de Canelones que no clausuró el local si bien no cumplía con las normativas.