Declaran jugadores de Nacional y Wanderers por pelea en el Parque Viera

El fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, indagará hoy a los jugadores de Nacional y Wanderers involucrados en una pelea durante el partido disputado entre ambos equipos el domingo 20. También declararán los árbitros y otras personas vinculadas a los incidentes.

El abogado de Nacional, Alejandro Balbi, dijo a El País que los jugadores que declararán ante la Fiscalía son Felipe Carballo, Yonathan Rodríguez y Diego Zabala.



En tanto que los futbolistas de Wanderers citados son Kevin Rolón, Diego Hernández y Enzo López, Bruno Méndez y el director Técnico, Daniel Careño, informó a El País el abogado del club bohemio, Eduardo Bebekian.

Los incidentes comenzaron cuando el jugador de Wanderers, Diego Hernández, marcó el 2-1 parcial (el partido finalizó en empate) y celebró el tanto ante la tribuna. A partir de ahí se desató una ola de empujones y manotazos que derivó en la expulsión de tres jugadores.



A raíz de lo sucedido, el fiscal Romano dio la orden a la Policía de que identificara a los futbolistas que participaron en el altercado.



En la víspera varios testigos fueron citados al Departamento de Violencia en el Deporte para brindar sus testimonios sobre la trifulca.

Balbi explicó que el motivo del disturbio fueron las “circunstancias del juego” y descartó la existencia de algún inconveniente previo entre los jugadores de ambos equipos. En el mismo sentido, Bebekian expresó que “se trató de un borbollón” en el que nadie resultó herido.



Bebekian espera que en la resolución fiscal no exista ninguna sanción penal y que “se archive el expediente rápidamente”. “Es posible que alguna persona se incluya en la lista de no habilitados para ingresar a los espectáculos deportivos, aunque no sabemos nada hasta ahora”, dijo el abogado de Wanderers.

Asimismo, agregó que el Club Wanderers está en la línea de la “no violencia” y pretende evitar cualquier tipo de circunstancia o situación que pueda provocar un episodio violento. “Es una buena medida la que tomó la Fiscalía para que sirva como un acto de reflexión para ambos clubes, así como para el resto de la comunidad deportiva”, concluyó Bebekian.



Cuando finalizó el partido, en una entrevista con ESPN, el futbolista Diego Hernández expresó: “Les pido disculpas a los hinchas del fútbol en general”. El jugador de Wanderers admitió su error y se disculpó especialmente con los hinchas de Nacional.

“Yo cuando hago un gol me gusta festejarlo bailando, por alegría nomás, y el juez me echó porque pensó que bailaba a la hinchada de Nacional. El festejo se interpretó mal, como si me estuviera burlando”, dijo el futbolista.



También contó que luego del incidente recibió varios insultos en redes sociales.