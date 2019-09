Declaraciones oficialistas en Fiscalía por el caso Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pedido de los abogados de Guido Manini Ríos, Juan Carlos Fernández Lecchini y Marcos Pacheco, el fiscal Rodrigo Morosoli se apresta a tomar declaraciones otra vez al exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel y a la exasesora del ministro Jorge Menéndez, Josefina Nogueira.

Morosoli investiga si hubo omisión o no de los militares, integrantes de Defensa o de Presidencia, en denunciar a la Justicia que el militar retirado, José Nino Gavazzo, confesó a un Tribunal de Honor haber desaparecido el cadáver de Roberto Gomensoro, integrante del MLN, en el río Negro en 1973.



En el momento de la confesión de Gavazzo, el comandante en jefe del Ejército era Manini Ríos, quien informó a las autoridades del Ministerio de Defensa sobre lo ocurrido en el Tribunal de Honor. Así declararon los integrantes de dicho cuerpo a Morosoli.



Una fuente del Ministerio de Defensa dijo a El País que Nogueira hizo dos recomendaciones al secretario de la Presidencia, Miguel Toma: la primera, que realizara la denuncia penal a Gavazzo y la segunda que no se enviara al Parlamento el pase a retiro de varios generales porque no había las mayorías parlamentarias necesarias. Nogueira es abogada.



Desde Presidencia se trasmitió a los entonces jerarcas de Defensa que había que esperar unos días para hacer la denuncia contra Gavazzo, porque el tema se podía “entreverar” con el juicio que se desarrollaba en Italia a militares uruguayos por el “Plan Cóndor”, según las fuentes. Y agregaron que, pese a la opinión de Nogueira, se envió al Parlamento el pase a retiro de generales.



Otra fuente del caso dijo a El País que Toma declaró que Nogueira debió realizar la denuncia a Gavazzo.



Los abogados de integrantes del Tribunal de Honor, Gustavo Bordes y Gastón Chávez, presentaron descargos por escrito y aguardan resolución fiscal.