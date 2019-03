El CPP en entredicho: surge octava polémica en 16 meses

Por lo menos una discusión cada dos meses se suscitó por la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y sus consecuencias en materia de seguridad desde que entró en vigencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, los fiscales y los jueces se han responsabilizado mutuamente de los desajustes en el funcionamiento del sistema penal.

“Efecto noviembre”. Así lo calificó Bonomi al incremento de los delitos. Antes, había apuntado sus baterías contra las libertades vigiladas y los juicios abreviados como generadores de ilícitos. Ahora retornó a su primer discurso: el CPP aumentó los delitos. Y utiliza la misma estrategia política y comunicacional cada vez que la cartera revela las estadísticas de delitos y estas muestran un incremento de los homicidios, hurtos y rapiñas en 2018.

La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Mirta Morales, se preguntó ayer: “¿Por qué se quiere instalar ese relato (ante la población) sobre que el nuevo Código generó un aumento de los delitos? ¿O que la culpa la tienen los fiscales por haber hecho una mala utilización de una herramienta? Se quiere cortar el hilo por el lado más fino”.

Morales reconoció errores de valoración de varios fiscales, pero advirtió que los cuestionamientos desde el Ministerio del Interior y la Policía al Ministerio Público se hacen “muchas veces en base a verdades a medias”. La fiscal aludió así a los casos de las tortas fritas y de un borracho que quedó en libertad tras golpear a un cajero automático.

En la última reunión de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales, varios asociados manifestaron su “preocupación” y “gran malestar” por trascendidos de prensa referidos a acuerdos logrados con defensas de acusados. “Se ha ridiculizado muchísimo nuestra labor hasta un desprecio soberano”, afirmó.

En declaraciones realizadas ayer a Radio Sarandí, el director Nacional de Policía, Mario Layera, dijo que la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, al que denominó como “el factor noviembre 17”, generó un cambio en la actividad criminal. “Algo sucedió. Hay varias hipótesis: una es la cantidad de delincuentes, otra es la conducta reiterante, que puede ser por una percepción subjetiva de que las garantías que da el nuevo sistema les da facilidades”, dijo en alusión al CPP.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz dijo ayer a El Observador que el nuevo sistema alcanzó un número de acusaciones por hurtos y rapiñas superior al del Código anterior.

“Al sistema no se le puede exigir que evite que se cometan los delitos”, sostuvo Díaz.

En el desayuno de ayer de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, calificó de “explicación infantil” la brindada por Layera. “Decir que después que se aprueba un Código la gente sale a matar y a robar no es algo que una mentalidad normal pueda aceptar como tal”, sostuvo.

Ernesto Carreras, asesor de seguridad del Herrerismo y exdirectivo del Círculo Policial del Uruguay, dijo a El País que el nuevo Código fue instalado por el Frente Amplio. “Como no funciona, le echa la culpa al Código y a los fiscales”, agregó Carreras.

Pujas

El nuevo Código de Proceso Penal entró en vigencia el 1° de noviembre de 2017.

1) El primer cuestionamiento de Bonomi se produjo a cuatro meses de su implementación. Dijo que el CPP generó un aumento de los ilícitos y agregó que acuerdos entre los fiscales y delincuentes reducían penas. Fiscales y jueces rechazaron sus dichos.

2) En junio de 2018, se produjo una puja entre Bonomi y Díaz sobre las liberaciones de delincuentes.

3) El 25 de julio de 2018, en un Almuerzo de ADM, Bonomi habló del “efecto noviembre”. Unos 80 fiscales de todo el país suscribieron un comunicado en el que, sin nombrarlo, salieron al cruce de esas acusaciones.

4) El 26 de julio de 2018, Bonomi le volvió a tirar misiles a los fiscales: “No están presos los que deberían estarlo”.

5) En diciembre de 2018, Tabaré Vázquez y Bonomi responsabilizaron a la reforma del proceso penal de provocar un incremento de delitos.

6) En enero de este año, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno polemizaron por la liberación de dos individuos que fueron filmados tras robar a una mujer.

7) Gustavo Leal, jerarca del Ministerio del Interior, tuvo un entredicho con una fiscal tras la captura del principal narco de Lavalleja. En el auto se encontraron tres kilos de cocaína. Leal cuestionó a la fiscal por dejar libre a la mujer del traficante.

8) Ante críticas de la cartera, los fiscales advirtieron ayer que tienen independencia técnica.

Delitos en alza el año pasado

En 2018, los homicidios se dispararon en Uruguay: crecieron 45,8% en comparación a 2017, de acuerdo a la información presentada el lunes 25 por el Ministerio del Interior. En total, en 2018 ocurrieron 414 homicidios en Uruguay, 223 en Montevideo y los 191 restantes en los otros 18 departamentos. Las rapiñas, en tanto, aumentaron 53,8% en 2018 frente a 2017. En total se pasó de las 19.441 denuncias del año anterior a 29.904. Los hurtos también crecieron: 28,8% en el caso de los consumados y de 20,1% en las tentativas. El robo a las casas representó el 23,4% de los casos, seguido del de vehículos con un 12,5% del total. El hurto a transeúntes un 10,8%, a comerciantes el 9,2% y el perpetrado en el interior de vehículos un 9%.

ENTREVISTA

Mirta Morales: “Es llamativo que se diga que CPP aumenta delitos”

-En el día de hoy (por ayer), desde el Ministerio del Interior se volvió a cuestionar el funcionamiento del Código del Proceso Penal. ¿Usted siente que los fiscales están bajo la lupa permanentemente?



-Sí. Nos están matando. Yo siento que somos la parte más fina del hilo, la parte más fácil de cortar. Cuando voy a un cumpleaños de mi familia que dura cuatro horas, pierdo tres explicando lo que hacemos. Ya todo el mundo cuestiona nuestro trabajo. Y se olvidan que somos meros operadores. Operamos con lo que el Parlamento aprobó. No estoy diciendo que el Código sea lo mejor. Como una creación humana, puede ser mejorada. Eso no se discute. Pero es un instrumento. Me parece que se menosprecia la inteligencia popular cuando se dice que ese instrumento es la causa de todos los males. Me parece que no.



-Bonomi y Layera dicen que el aumento de los delitos se debe al nuevo Código.



-A mí me encanta lo que hago. Soy funcionaria de carrera. Estoy acá (en la Fiscalía Especializada en Homicidios) después de mucho esfuerzo, de presentarme a concursos de oposición y mérito; me puedo equivocar, pero será de buena fe. Que me digan las cosas que me dicen (que los delincuentes aprovechan las debilidades del nuevo Código) es por lo menos llamativo. En la Fiscalía de Homicidios me enfrento con gente, en la gran mayoría, que son jóvenes, muchos adictos, no saben leer ni escribir y hablan un dialecto. Me pregunto: ¿ese joven en octubre de 2017 estudió Derecho Procesal Penal y se puso a pensar que a partir de noviembre de ese año podía salir a matar? Yo no lo puedo creer.



-Entonces, ¿qué pasó con ese joven?



-En algún momento ese joven vio interrumpida su educación, perdió la familia que le transmitiera valores, se dedicó a la pasta base y agarró un arma. ¿Todo fue en octubre de 2017? ¿No habrá pasado algo antes? Voy a repetir lo que ya dije varias veces: la delincuencia es multicausal. Si las personas tienen trabajo y alegría de vivir, no regalan su vida a cambio de nada. Que el instrumento Código del Proceso Penal puede ayudar a la hora de la represión, estoy de acuerdo. Pero no es lo único. Hay que prevenir el delito. Y hay que pensar en el día después. Lo mando a la cárcel. Y algún día va a salir. ¿En qué condiciones sale de la cárcel? Sale sin trabajo.