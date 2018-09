Cosse sobre juicio de EXOR: "Se está analizando si se va a apelar, esto no terminó"

US$ 7.100.000 es la suma que Ancap deberá pagar a la multinacional EXOR por incumplir un acuerdo de servicios concretado entre ambas partes en el año 2014 en el marco de un millonario negocio de intermediación de cancelaciones de deudas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



La ministra de Industria y posible precandidata presidencial de cara a las elecciones del próximo año, Carolina Cosse, fue consultada esta mañana por la prensa respecto al juicio y dijo que si bien la posible apelación "es un tema de Ancap" desde el gobierno lo van a "mantener con cuidado" debido a que es un asunto "delicado".



Consultada sobre las reacciones que hay ante la pérdida económica que supone la situación, Cosse aclaró en primero lugar que "no es una señal del gobierno", sino que "es un litigio en el que Ancap está participando y está en manos de la Justicia y la Justicia es la que resuelve".



En segundo lugar, aseguró que "es una primera instancia" y que no se quieren "apresurar, porque se está analizando si se va a apelar o no, esto no terminó".

EXOR participó en dos operaciones de cancelaciones de deudas entre Ancap y Pdvsa. La primera fue por US$ 700 millones y la segunda por US$ 321 millones.



En la primera operación, EXOR fue dejada de lado, pero Ancap y Pdvsa realizaron la cancelación siguiendo la ingeniería financiera diseñada por la multinacional, señala la sentencia a la que accedió El País. Para una segunda operación, EXOR se cubrió de un eventual incumplimiento por parte de Ancap firmando un acuerdo de servicios.



En ese contrato, Ancap se comprometió a pagar a EXOR una multa del 1,75% de la deuda total a cancelar en la segunda operación (US$ 321 millones). Es decir, la multa representa la suma de US$ 5.630.000 más intereses desde la am- pliación de la demanda (US$ 7.144.000 en la actualidad).



Ancap decidió no pagar a EXOR por una resolución del gobierno central y quedó expuesta a la demanda de la compañía como lo advirtió en su momento el entonces presidente del ente, José Coya.



El juez Waldemar Aguirre, en su sentencia, advierte que el contrato de transacción tiene fuerza de cosa juzgada -es igual que una sentencia- y, por ende, impide al magistrado un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión y lo obliga a tomar en cuenta lo ya resuelto entre Ancap y EXOR sin que pueda discutirlo.