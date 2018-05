La Corte no justifica gastos en el exterior

Uno de los estudios jurídicos más renombrados de Uruguay, Rueda, Abadi & Pereira, pidió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) información sobre si los ministros y directores de la corporación rinden cuentas con facturas de los viáticos que gastaban en el exterior o en el interior del país, como lo establecía un decreto del Poder Ejecutivo.

La solicitud de información pública, a la que tuvo acceso El País, también requirió a la corporación que brindase datos sobre si tiene o no algún reglamento interno referido a la rendición de gastos de ministros, directores y jueces en misiones oficiales.

El documento, firmado por el abogado Pablo Pereira Brause el 16 de febrero pasado, exigió a la Corte un listado de las misiones oficiales al exterior del país realizadas por ministros, directores, subdirectores, directores de unidades ejecutoras y titulares del Escalafón Q (magistrados y cargos de confianza) desde octubre de 2017 a los últimos datos disponibles.

El 8 de marzo de 2018, en forma verbal, la Suprema Corte le encomendó a la Dirección General que informase antes del 19 de abril sobre la rendición de viáticos en el exterior e interior que deben realizar los ministros. Para confeccionar el memorándum, el titular de esa repartición se reunió con los directores de la División Contaduría y de la División Jurídico Notarial del Poder Judicial.

Un informe de la División Jurídica del Poder Judicial, entregado al abogado Pereira Brause, concluyó que la obligación de rendir cuentas documentada de los viáticos (para ser utilizados tanto en el interior del país como en el exterior) surge de un deber establecido por una ley y se aplica a todos los funcionarios públicos sin excepción alguna.

No obstante, advierte que el decreto, que diera origen al instructivo del Poder Ejecutivo, no sería de aplicación al Poder Judicial en virtud de no encontrarse comprendido dentro de la jurisdicción de dicho organismo y ni siquiera se exhorta a la Justicia adoptar por decisiones internas sus disposiciones.

Según el informe de la División Jurídica, la norma aplicable a todos los integrantes del Poder Judicial es el artículo 132 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf).

La Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial coincidió con el informe jurídico: todos los funcionarios del organismo deben rendir cuentas de los viáticos en viajes al interior y al exterior.

Pese a esas dos sugerencias, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los ministros no están obligados a documentar con facturas los viáticos percibidos para cubrir gastos en misiones oficiales al exterior como sí lo hacen en las visitas de cárceles en el interior del país.

El subdirector de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, dijo a El País que en los viajes al exterior los ministros rinden cuentas presentando pasaporte y adjuntando una lista de gastos.

Consultado sobre si esas erogaciones son justificadas con documentos o facturas, Pesce dijo que ello depende del ministro.

"La norma establece que los ministros no tienen que presentar los documentos de los gastos. Hay ministros que lo hacen y hay otros que quizás no lo hagan. Lo que está aprobado por la Corte es eso", dijo Pesce.

La corporación entiende que esta forma de proceder está amparada en la ley 15.809 y en el decreto 401/91 del Ejecutivo que reglamentan los viáticos para misiones al exterior.

Poder Judicial elaborará un reglamento sobre los viáticos

La Suprema Corte de Justicia elaborará un proyecto de reglamento de uso de viáticos donde se detallará la forma en que ministros y directores del organismo deberán realizar las rendiciones de cuentas de los gastos en misiones oficiales al exterior, según un expediente judicial al que tuvo acceso El País.

Dicho documento revela que el abogado del estudio Rueda, Abadi & Pereira, Pablo Pereira Brause, cuestionó la supuesta demora del Poder Judicial en brindarle información acerca de los gastos de los ministros y directores en viajes al interior y al exterior del país.

El profesional solicitó los informes a través de un pedido de acceso a la información pública.

En un informe enviado a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el Poder Judicial rechazó que haya entregado la información luego de los vencimientos de los plazos.

"La información solicitada fue suministrada en forma clara y detallada en relación a lo solicitado el día 19 de abril de 2018", dice el informe de la Corte.

En otro documento, la corporación expresa que la solicitud del abogado Pereira Brause fue evacuada el 19 de abril de 2018. En el expediente entregado constaban todos los viajes al exterior de ministros y directores de la Suprema Corte de Justicia desde octubre de 2017 a la fecha.