Corte decidirá si Envidrio actuaba como una empresa: "Si venía el BPS salíamos corriendo"

Horas solidarias. Así se denominan en Envidrio las horas de trabajo de empleados que están en el seguro de paro o que realizan horas extras sin percibir salario por ello. Asamblea. Lugar donde los directores plantean líneas de acción y los trabajadores levantan la mano para refrendar. Cooperativa. Las decisiones de la empresa, como contratar personal, las tomaba la dirección y no la asamblea.

Estos tres conceptos que “funcionan en Envidrio” son señalados en un escrito presentado por tres extrabajadores ante la Suprema Corte de Justicia solicitando la revisión de un fallo de un Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2° Turno. “En Envidrio es el mundo al revés”, dice el documento al que accedió El País.

En primera instancia, los trabajadores lograron un fallo favorable. Habían reclamado a Envidrio rebajas salariales de un 16% y “las horas solidarias” que no cobraron. Los trabajadores estaban obligados a hacerlas. “Aquel que no las hacía, se les descontaba de su sueldo”, dice a El País uno de los demandantes y exempleado de Envidrio, Leandro Ferreira.

La jueza laboral consideró que Envidrio se manejaba como una empresa y no como una cooperativa y entendió que ésta debía abonar a los tres trabajadores una indemnización total de $ 2.700.000.

Envidrio apeló. El Tribunal de Apelaciones falló que Envidrio sí es un cooperativa y desestimó los reclamos.

En el escrito presentado ante la Corte, los trabajadores cuestionan el fallo del tribunal, señalando que coordinadores de Envidrio reconocieron en primera instancia que esta funcionaba como una empresa y que la dirección contrataba y despedía a trabajadores.

Es decir que los empleados no integraban una cooperativa. “A los socios de una cooperativa no se los despide”, dice el documento.

Fraude procesal

Los tres demandantes arguyen que Envidrio incurrió en fraude procesal porque intentó confundir al Tribunal en varias oportunidades señalando que es una cooperativa. Y advierten que la maniobra de Envidrio comenzó a gestarse con la contestación de la demanda donde dejó constancia de la representación de Ebigold S.A. (empleadora según los recibos de sueldo que lucen en el expediente) y de la creación y existencia de una asociación civil llamada “21 de Abril Envidrio”.

Según los trabajadores, las distintas denominaciones tenían el propósito de confundir a la Justicia e introducir la idea que la empresa contratante era una cooperativa. “No lo lograron en el fallo de primera instancia, pero sí en el Tribunal de apelaciones”, explican.

Uno de los coordinadores de la empresa, Juan L. declaró que en Envidrio “nunca vi ganancias” y “de haberlas habido, no sé que hubiera pasado”.

En otro tramo de su declaración, Juan L. sostuvo que quien realizaba los despidos en Envidrio “era el Directorio”.

El escrito reproduce el audio de una asamblea en Envidrio donde se encontraba el diputado del MPP, Daniel Placeres. “Daniel, ¿qué pasa si vos estás trabajando y vienen del seguro (de paro) Perdés la antigüedad”, dice un trabajador.

Placeres: ¿Si llegan a venir vos decís del Ministerio de Trabajo?

Otro trabajador: Salimos todos corriendo.

Luis C., también empleado: “Yo de mi parte sinceramente no. Perdoname (Daniel Placeres) pero no voy a perder toda la antigüedad que tengo.