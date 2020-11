Contenedores remodelados para viviendas: realizó 14 estafas e irá a la cárcel por 20 meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre ofrecía contenedores remodelados como viviendas a través de una red social. A los interesados les pedía una seña o el precio total en varios pagos. El dinero había que entregárselo en efectivo o a través de un giro.

En una primera instancia, Gonzalo Jesús Benenatti Farinha decía que entregaría la vivienda dentro de los 15 y 30 días posteriores al pago. Sin embargo, cumplido ese plazo, "en algunos casos no era entregado el artículo prometido y, en otros, este se encontraba incompleto o en malas condiciones", de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior divulgado este miércoles.



Cuando los compradores veían que las promesas no eran cumplidas, realizaban el reclamo al vendedor. Pero, "al no obtener respuesta u obtener una respuesta evasiva, realizaron la denuncia por estafa", agregó el texto.



Benenatti Farinha de 37 años deberá cumplir ahora una pena de veinte meses de prisión por delitos de estafa. En total, realizó 14 maniobras de este tipo.