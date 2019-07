Confirman procesamiento para tres personas por muerte de niño en inflable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Dr. Tabaré Erramuspé, por la cual fueron procesadas tres personas vinculadas a la muerte de Luciano, el niño de cinco años que fue encontrado sin vida el 9 diciembre de 2016 dentro de un inflable en un cumpleaños infantil.

De ese modo, el dueño del local de fiestas y una de las animadoras fueron procesados sin prisión por homicidio culposo. En segunda instancia, también se procesó al hermano del dueño del local porque "manipuló las filmaciones para evitar perjuicios a su local comercial, a sus empleados y en particular a su hermano".

Los tres deberán presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana a su casa durante tres meses.

Erramuspé había señalado en primera instancia que aunque el padre de Luciano no había comunicado que su hijo padecía epilepsia no cambia "el exigible cuidado a la organización y a los integrantes de esta".



El Tribunal rechazó la apelación de la fiscal Gabriel Fosatti que solicitaba el procesamiento de los padres del niño que celebraba su cumpleaños.

"Se entiende que la diligencia media de un buen padre de familia, la de un observador razonable, en caso de personas que venden un servicio para cumpleaños de niños de corta edad, que cuentan con instalaciones y funcionarios para ello, tiene que ser superior a la de cualquiera que organiza un cumpleaños en su propio domicilio, sin aparatos específicos para el entretenimiento de los niños y sin personal dedicado a su cuidado", considero la Sala.

La misma agregó que al contratar a una empresa para el festejo del cumpleaños de un hijo, los padres "no hacen otra cosa que en base al principio de confianza asumir el riesgo de confiar en la estructura organizacional de la contratada y en el rol que la misma ha de desarrollar depositando sus expectativas en el correcto y cuidadoso desempeño de dicho rol y su no quebrantamiento".

La sentencia de segunda instancia redactada por el Ministro Dr. Luis Charles expresa: "Se entiende que los responsables de la firma asumieron un riesgo no permitido, como lo fue cerrar el inflable sin cerciorarse que dentro del mismo no hubiera nadie. En tales términos, no cumplieron con la diligencia media de vigilancia que les imponía su deber".