Condenaron a 22 años de cárcel a 2 hombres que habían sido absueltos tras asesinato

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno condenó este lunes a dos hombres acusados de asesinar a un comerciante en el balneario San Luis a una pena de 22 años de cárcel.



El hecho ocurrió en los primeros días de noviembre de 2017 cuando Gustavo Barón, de 50 años, ayudaba a su cuñada a recoger la recaudación de la quiniela en distintos comercios de San Luis. Mientras él esperaba en el auto con el dinero de otros locales, dos delincuentes se acercaron en una moto, intentaron sacarle la plata y le dispararon en el pecho.



Las fiscales Darviña Viera y Sylvia Lovesio solicitaron en una primera instancia 28 años de prisión luego de que la Policía detuviera a los sospechosos de haber cometido el crimen.



La petición fue rechazada por el juez del caso Marcos Seijas quien advirtió que en el petitorio faltaban "certezas para condenar".

Medio año después uno de los involucrados en el homicidio de Barón fue detenido tras cometer otro homicidio en un negocio de Ciudad de la Costa donde mató al esposo de la dueña de una puñalada.



Al respecto de este caso el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había asegurado: "Creo que (el juez Marcos Seijas) se equivocó y no me importa decirlo. El problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno. Dejaron libre a un homicida y después siguió matando. Esas personas tendrían que haber ido presas. Si seguimos así las cosas no andan".

Este lunes tras conocerse la sentencia, el fiscal de Corte Jorge Díaz indicó en su cuenta de Twitter: "Siempre dije que había que esperar. El TAP de 4 Turno condenó a 2 de los acusados a 22 años de penitenciaría".