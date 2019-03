Condenaron a 9 años de prisión a hombre que violó a su sobrina durante más de una década

La Justicia hizo lugar al pedido de la Fiscalía Letrada Departamental de Durazno de 1º turno y condenó a nueve años de prisión a un hombre acusado de reiterados delitos de violación.



La denuncia fue presentada por su sobrina en diciembre de 2018. La joven de 25 años de edad indicó que hacía más de una década que sufría abusos por parte de su tío.



Tenía 12 años la primera vez que su él abusó de ella: empezó con abrazos y manoseos para terminar en relaciones sexual explícitas. Según el relato de la joven esto ocurrió cuando aún no había tenido su primer ciclo menstrual.

Tres años después a cambio de plata y alimentos su madre decidió entregarla a su tío para que fueran pareja. Los abusos continuaron hasta junio de 2018.



La joven indicó que las relaciones nunca fueron consentidas y que su tío nunca utilizaba métodos anticonceptivos lo que la llevó a quedar embarazada en dos ocasiones: ahora tiene dos hijos de 4 y 9 años.

"La intimidación, el miedo, así como la violencia psicológica y económica a la que fue sometida en estos años, llevó a que la victima manifestara para el 'afuera' que el vinculo que mantenía con el acusado era de pareja, de cariño consensuado", indicaron las fiscales del caso Virginia Sigona y Claudia Lema.



Las profesionales destacaron además que la joven recibía una pensión del Banco de Previsión Social (BPS) por incapacidad relativa.

La denuncia finalmente fue presentada con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en agosto del año pasado por un delito de violencia doméstica. La Fiscalía llegó a un acuerdo con el hombre y se logró -en el marco de un proceso abreviado- una pena mixta de 6 meses de prisión domiciliaria y 6 meses de libertad vigilada.



En ese momento se lo acusó por "un delito de Violencia Domestica especialmente agravado por cometerse hacia una mujer, persona en

situación de discapacidad y en presencia de menores de edad".



Este hecho fue el puntapié para que la joven -quien fue asistida por un programa del Mides- hablara sobre la realidad de la situación que había vivido con su tío.

"La victima en todo momento declaró que si ella no había denunciado esto era porque no quería que su mamá fuera presa 'en tanto ella la amaba', cabe consignar, que la progenitora de la victima falleció recientemente, esto

último colaboró y resultó un detonador para que la victima -por fin- pudiera expresar lo sucedido", agregaron las profesionales.



El hombre, que ahora tiene 76 años, confesó ante la Justicia su accionar.

IMPORTANTE SABER

Violencia doméstica:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.



• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.



• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.



• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.



• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.



• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.



• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo



• Cambiar las rutinas si te persiguen.



• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.