Condenado a 24 años y seis meses de prisión por matar a su expareja en 2018 en San José

"Me mandé una macana”, dijo el femicida en la Seccional Primera de San José unas horas después de haber asesinado a Loreley Carmona (38), su expareja.

Era la tarde del 26 de diciembre de 2018 y el hombre le mandó un mensaje de WhatsApp a su expareja indicándole que fuera al hipódromo de ese ciudad, donde solían verse, para tomar mate, comer algo y conversar.

Habían estado en pareja aproximadamente un año. Primero vivieron en la casa de la mujer pero luego ella, junto con sus hijos y sus sobrinos, se mudó a la de él. Pero en noviembre de ese mismo año el hombre decidió echarlos.



“Me echó pa’fuera a la una de la mañana... la casa me la hizo pedazo y miles de cosas... no puedo hablar mucho”, le dijo la mujer a una amiga a través de un mensaje de audio de WhatsApp, según consta en la sentencia judicial a la que tuvo acceso El País.



Ella, entonces, decidió terminar la relación, pero él la acosaba y la amenazaba para reanudarla. Esa tarde del 26 de diciembre la citó en el hipódromo de San José.



Ahí discutieron. Él tomó un cuchillo y la apuñaló 18 veces. Luego caminó hasta su camioneta que estaba fuera del predio. Un empleado del hipódromo escuchó los gritos y se acercó al lugar del ataque. La mujer estaba tirada y el funcionario avisó a la Policía. Minutos más tarde personal médico constató su fallecimiento.

Luego de retirarse del hipódromo, el hombre condujo su vehículo hasta el kilómetro 101 de la Ruta 3, donde abandonó la camioneta.



Horas más tarde decidió presentarse en la seccional primera. “Me mandé una macana”, había dicho, pero nunca confesó haberla matado. El hombre indicó dónde había abandonado su camioneta, el cuchillo y su celular. La Policía fue al lugar y encontró los objetos. La primera agente policial que vio al hombre declaró ante la Justicia que llegó a la seccional en “estado de shock”.

El hombre dijo en el momento que “había hecho algo malo” pero no recordaba haberla matado. Sin embargo la pericia psiquiátrica que se realizó sostuvo que “el olvido que el periciado relata sobre el hecho de autos no responde a ninguna patología siquiátrica”, según consta en la sentencia.

“Dicen que apuñalé a mi señora más de 12 veces... el cuchillo estaba en mi camioneta y salí disparando para el campo, porque me pareció que había hecho algo y después me entregué”, había declarado el hombre. En otro informe psicológico se señala: “no se constatan trastornos de memoria... advirtiéndose reticencia a recordar determinados contenidos”. Por otra parte el informe del Laboratorio Biológico de la Dirección Nacional de Policía Científica indicó que la sangre que había en el cuchillo “pertenece a la víctima siendo la probabilidad mayor al 99,9%”.

Condena judicial.

Ayer lunes se llevó a cabo la audiencia para conocer la sentencia judicial en la que se indicó la pena para el imputado.



El juez Letrado Penal de 5° Turno de San José condenó al agresor a 24 años y seis meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por femicidio. A esta pena se le debe descontar la prisión preventiva que el hombre cumplía luego de haber sido imputado el 28 de diciembre de ese año, mientras se esperaba la acusación fiscal.



Por otra parte el hombre también fue condenado al pago de una reparación patrimonial en favor de la familia de la víctima “en la suma equivalente a doce salarias mínimos”, según consta en el fallo.



“La fallecida tenía a su cargo dos hijos menores y cuatro sobrinos que han quedado a cargo de su hermana mayor. Sin otros ingresos que los que le proveía su madre oportunamente, corresponde hacer lugar a dicho reclamo condenando al acusado”, expuso el juez en el fallo.



La Fiscalía Letrada Departamental de San José de 2° Turno había solicitado la pena de 25 años de penitenciaría para el hombre.



Desde que se inició el juicio declararon ante Fiscalía unos 13 testigos. Entre ellos se encuentran una amiga de la víctima, su hija y su madre.

Según argumentó el magistrado, estas declaraciones permitieron probar que si bien “no existieron denuncias formales de violencia de género” cuando el hombre echó a la mujer de su casa en plena madrugada con sus hijos y sobrinos, constituyó una expresión de “violencia física, sicológica y económica que afectó la dignidad humana de la víctima y sus hijos”.



Eso, explicó el juez, quedó demostrado en los audios que la mujer le envió a su amiga esa misma noche.



“El odio, el desprecio y menosprecio del acusado hacia su expareja resultan implícitos y explícitamente demostrada”, indicó el magistrado y agregó: “se trata de una mujer sin recursos económicos, con 6 menores a cargo, que fue arrojada en horas de la noche hacia la calle sin siquiera poder llevar más que algunas pertenencias para regresar a su casa”.

DATOS ÚTILES

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.