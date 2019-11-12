Condenado a 24 años y seis meses de prisión por matar a su expareja en 2018 en San José

FEMICIDIO

El juez condenó al agresor a 24 años y seis meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por femicidio

GUILLERMO LORENZO

"Me mandé una macana”, dijo el femicida en la Seccional Primera de San José unas horas después de haber asesinado a Loreley Carmona (38), su expareja.

Era la tarde del 26 de diciembre de 2018 y el hombre le mandó un mensaje de WhatsApp a su expareja indicándole que fuera al hipódromo de ese ciudad, donde solían verse, para tomar mate, comer algo y conversar.

Habían estado en pareja aproximadamente un año. Primero vivieron en la casa de la mujer pero luego ella, junto con sus hijos y sus sobrinos, se mudó a la de él. Pero en noviembre de ese mismo año el hombre decidió echarlos.

“Me echó pa’fuera a la una de la mañana... la casa me la hizo pedazo y miles de cosas... no puedo hablar mucho”, le dijo la mujer a una amiga a través de un mensaje de audio de WhatsApp, según consta en la sentencia judicial a la que tuvo acceso El País.

Ella, entonces, decidió terminar la relación, pero él la acosaba y la amenazaba para reanudarla. Esa tarde del 26 de diciembre la citó en el hipódromo de San José.

Ahí discutieron. Él tomó un cuchillo y la apuñaló 18 veces. Luego caminó hasta su camioneta que estaba fuera del predio. Un empleado del hipódromo escuchó los gritos y se acercó al lugar del ataque. La mujer estaba tirada y el funcionario avisó a la Policía. Minutos más tarde personal médico constató su fallecimiento.

Luego de retirarse del hipódromo, el hombre condujo su vehículo hasta el kilómetro 101 de la Ruta 3, donde abandonó la camioneta.

Horas más tarde decidió presentarse en la seccional primera. “Me mandé una macana”, había dicho, pero nunca confesó haberla matado. El hombre indicó dónde había abandonado su camioneta, el cuchillo y su celular. La Policía fue al lugar y encontró los objetos. La primera agente policial que vio al hombre declaró ante la Justicia que llegó a la seccional en “estado de shock”.

El Hipódromo de San José donde fue hallado el cuerpo. Foto: Teledoce.com

El hombre dijo en el momento que “había hecho algo malo” pero no recordaba haberla matado. Sin embargo la pericia psiquiátrica que se realizó sostuvo que “el olvido que el periciado relata sobre el hecho de autos no responde a ninguna patología siquiátrica”, según consta en la sentencia.

“Dicen que apuñalé a mi señora más de 12 veces... el cuchillo estaba en mi camioneta y salí disparando para el campo, porque me pareció que había hecho algo y después me entregué”, había declarado el hombre. En otro informe psicológico se señala: “no se constatan trastornos de memoria... advirtiéndose reticencia a recordar determinados contenidos”. Por otra parte el informe del Laboratorio Biológico de la Dirección Nacional de Policía Científica indicó que la sangre que había en el cuchillo “pertenece a la víctima siendo la probabilidad mayor al 99,9%”.

Condena judicial.

Ayer lunes se llevó a cabo la audiencia para conocer la sentencia judicial en la que se indicó la pena para el imputado.

El juez Letrado Penal de 5° Turno de San José condenó al agresor a 24 años y seis meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por femicidio. A esta pena se le debe descontar la prisión preventiva que el hombre cumplía luego de haber sido imputado el 28 de diciembre de ese año, mientras se esperaba la acusación fiscal.

Por otra parte el hombre también fue condenado al pago de una reparación patrimonial en favor de la familia de la víctima “en la suma equivalente a doce salarias mínimos”, según consta en el fallo.

“La fallecida tenía a su cargo dos hijos menores y cuatro sobrinos que han quedado a cargo de su hermana mayor. Sin otros ingresos que los que le proveía su madre oportunamente, corresponde hacer lugar a dicho reclamo condenando al acusado”, expuso el juez en el fallo.

La Fiscalía Letrada Departamental de San José de 2° Turno había solicitado la pena de 25 años de penitenciaría para el hombre.

Desde que se inició el juicio declararon ante Fiscalía unos 13 testigos. Entre ellos se encuentran una amiga de la víctima, su hija y su madre.

Según argumentó el magistrado, estas declaraciones permitieron probar que si bien “no existieron denuncias formales de violencia de género” cuando el hombre echó a la mujer de su casa en plena madrugada con sus hijos y sobrinos, constituyó una expresión de “violencia física, sicológica y económica que afectó la dignidad humana de la víctima y sus hijos”.

Eso, explicó el juez, quedó demostrado en los audios que la mujer le envió a su amiga esa misma noche.

“El odio, el desprecio y menosprecio del acusado hacia su expareja resultan implícitos y explícitamente demostrada”, indicó el magistrado y agregó: “se trata de una mujer sin recursos económicos, con 6 menores a cargo, que fue arrojada en horas de la noche hacia la calle sin siquiera poder llevar más que algunas pertenencias para regresar a su casa”.

La fecha del femicidio “Hay fechas especiales en donde aumentan las denuncias por violencia doméstica, porque en general son días movilizadores, hay más bebida alcohólica, más tiempo libre, son factores de riesgo a toda la situación que ya se da. Son factores que no son los causantes pero son de riesgo y a tener en cuenta”, había dicho a El País la encargada de la Unidad de Género de Fiscalía, Patricia Lanzani, dos días después del crimen. El femicidio en San José ocurrió entre Navidad y Fin de Año, una fecha que para muchas personas supone un momento de encuentro.