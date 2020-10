A concurso mutualista en Treinta y Tres por deuda de US$ 1 millón

El estudio Galeano presentó el jueves 8 en el Juzgado de Concursos de 2° Turno de Montevideo una solicitud de concurso de acreedores para la cooperativa Comett de Treinta y Tres. ¿El motivo? Incumplimientos de “larga data” con la mutualista Casa de Galicia de Montevideo y Servicios Médicos de Minas.

La solicitud de concurso se efectivizó por una deuda que supera el millón de dólares por servicios prestados desde hace ya bastante tiempo por estas dos empresas, según confirmó a El País el abogado Álvaro Galeano.



Los usuarios de la Corporación Médica de Treinta y Tres recibían atención en el hospital de Casa de Galicia del Prado y eran trasladados en las ambulancias de Servicios Médicos de Minas.



El jueves 1° de octubre el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció en el Parlamento la intervención para el control financiero de la mutualista Comett. El ministro Daniel Salinas ya firmó la resolución, pero resta aún la aprobación del presidente Luis Lacalle Pou.



Aún no se sabe cuál será el paradero de los usuarios de Comett. Aparentemente, la inminente intervención de Salud Pública les asegurará la atención médica. A corto plazo todavía no hay una resolución sobre la situación del centro asistencial de Treinta y Tres, según dijo una fuente cercana al caso a El País.

La difícil situación económica de la cooperativa médica de Treinta y Tres se arrastra desde hace mucho, según supo El País, que accedió a un informe de la División Economía de la Salud del MSP en el que se afirma que la mutualista “mantiene en los últimos años una situación compleja, asociada al hecho de contar con un número de afiliados muy bajo, que pone en permanente riesgo el sostenimiento del sistema”.



En marzo de este año -tras el cierre del corralito mutual- Comett tenía 1.895 afiliados, lo cual la convertía en uno de los centros de salud con menos socios de todo el país.



En febrero, producto de la movilidad de usuarios, la institución perdió más de 300, que se cambiaron a otros prestadores de Treinta y Tres o de otros departamentos.



Por otro lado, la división detectó “una grave situación económico-financiera” del centro de salud. “La institución posee patrimonio negativo y un endeudamiento superior a los US$ 4 millones”.



En junio de este año, durante la visita del presidente Lacalle Pou a Treinta y Tres por un nuevo brote de coronavirus que se registró en otra mutualista, la Asociación de Funcionarios de Comett transmitió su preocupación al mandatario, que recibió una carta de los trabajadores.



La misma fue respondida ese mes por Presidencia en un mail en el cual se informó del traslado del tema al ministro Salinas.



Leticia Duarte, presidenta del sindicato de trabajadores de Comett, dijo a Radio Montecarlo que la situación es insostenible y que la mutualista permanece abierta porque los funcionarios siguen yendo.



El País se contactó ayer con una trabajadora de Comett que ratificó la difícil situación que enfrentan los empleados a quienes se les adeudan varios sueldos. Sin embargo, señaló que por el momento los usuarios no han visto afectada su atención ni les faltaron medicamentos.

Con la pandemia, sin embargo, se suspendieron servicios de policlínicas, reconoció la funcionaria. Pero advirtió que las policlínicas básicas se mantuvieron como, por ejemplo, atención pediátrica, medicina general, traumatología, ginecología y ecografías. “De a poco se siguen incorporando otras policlínicas”, agregó.

El 10 de setiembre de este año, la Federación Médica del Interior (FEMI) denunció ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) la “precarización laboral” de unos 20 médicos, la mayoría cubanos y venezolanos, que no cobran sus salarios desde enero en la mutualista de Treinta y Tres, cumplen largas jornadas de trabajo y atienden a más pacientes de lo estipulado por el MSP.



En paralelo, los médicos denuncian la falta de insumos, incluyendo los más básicos como jeringas, guantes, gasas, vendas y hasta fármacos para bajar la fiebre o tratar la presión de los pacientes.

Salinas: “Las personas que se atienden allí corren cierto riesgo”

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja que su cartera ya solicitó formalmente al Poder Ejecutivo la intervención de la mutualista Comett.



Según el secretario de Estado, el sistema sanitario hoy “es vigoroso” y las instituciones no padecen un riesgo financiero, a excepción de ese prestador privado del interior.



Salinas dijo: “Sí, habrá intervención en Comett -ya firmé la resolución-, porque la situación sanitaria y las personas que se atienden corren cierto riesgo. Esto es lo que nos ha informado el equipo de gestión que desembarcó en Treinta y Tres, y realizó el correspondiente diagnóstico de situación”.



El ministro pidió durante su comparecencia del pasado 16 de setiembre, “aventar cualquier duda sobre la solidez del sistema” y aclaró que no descarta que “transitoriamente (algún otro prestador) requiera algún apoyo financiero”.



El secretario de Estado señaló que las mutualistas “seguirán con su gestión, solo que en las empresas que están más complicadas” se va “a tener los ojos en los números” y en “ver que no haya desvíos”. Y añadió: “Ese es el objetivo. Son empresas privadas que utilizan fondos públicos, ahí está el quid del asunto. ¡Son fondos públicos!”.



Parte de las bondades del sistema sanitario uruguayo, dijo el ministro, han quedado expresadas en la pandemia en curso. De todos modos, agregó Salinas, “el Fonasa recauda de los sueldos de los uruguayos para volcarlo en el sistema sanitario, y si hay excesos en la recaudación se realizará una devolución”.



“Reitero que son fondos que pasan a través del Estado y que se vierten al sistema sanitario para brindar determinadas prestaciones”, precisó.