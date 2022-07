“Comando Barneix”: faltan pruebas para atribuirle los cuatro transfemicidios al procesado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 31 de agosto de 2021 la Justicia detuvo a un hombre de 34 años luego de allanar su casa en el marco de la investigación sobre el “Comando Barneix”, un grupo autodenominado que amenazó con matar a tres personas de una lista de entre 13 jerarcas, magistrados y activistas en 2017. Luego la Justicia supo que él era el líder y único integrante de este grupo que se manifestaba a través de blogs por la plataforma Tor, que protege al emisor de la vigilancia por Internet.

Cuando se estudiaron los equipos informáticos que tenía la persona en su casa, se hallaron tres evidencias claves: por un lado, se encontró que en un solo disco había más de 1.200.000 fotos y videos de pornografía infantil; se hallaron publicaciones del blog en donde el indagado se atribuía los cuatro transfemicidios que ocurrieron entre 2011 y 2012; y se identificaron fotos de jueces y fiscales, presidentes y exmilitares condenados, además de dictadores como Hitler y Franco y de grupos racistas como Ku Kux Klan.



A través de información recopilada en mensajes de WhatsApp de un grupo internacional del que formaba parte, se estableció la relación del hombre con temas de pornografía infantil y la ideología ultraderecha, además de comentarios xenófobos, racistas, antisemitas, misóginos y de idolatría hacia dictadores mundiales.



Esto provocó que la Justicia investigue al imputado por reiterados delitos de instigación pública a delinquir, apología de hechos calificados como delitos, incitación al odio, desprecio a determinadas personas, y almacenamiento, fabricación y difusión, exhibición y distribución de material pornográfico. Todos ellos en reiteración real.



El indagado -soltero y sin hijos- actualmente cumple prisión domiciliaria en la casa de sus padres desde el 25 de febrero y estuvo privado de libertad durante seis meses en el exComcar y en Punta de Rieles.

Desde que es un niño, el hombre realizó consultas psiquiátricas. Allí se lo diagnosticó con síndrome de Asperger. Y ese elemento se volvió el centro de la discusión a nivel judicial ya que la defensa del condenado asegura que por su condición psiquiátrica sería “incapaz” de ser el autor de los transfemicidios y de ser la persona detrás del “Comando Barneix”.



Fuentes de la investigación indicaron que “no ha surgido ninguna evidencia concreta” para atribuirle los cuatro transfemicidios al procesado dado que no se pudo obtener más pruebas que los mensajes a través del blog y la información que surgió de la escena de los homicidios no lo asocian.



El abogado del hombre, Diego de Pazos, dijo a El País que coincide el horario de las citas de psicólogos con el momento en el que se produjeron los homicidios a las mujeres trans.



Por otro lado, testigos cercanos al indagado -al igual que su psicóloga- dijeron que el hombre tenía pánico a salir de noche. Por último, el abogado añadió que las pruebas de los femicidios indican que el agresor tenía un “experticio muy grande con el trabajo de armas” y que, por el contrario, su defendido nunca estuvo en contacto con algún tipo de arma. En relación al blog, el fiscal del caso Luis Pacheco dijo a El País que “hay elementos e indicios” de que el procesado es su autor, aunque la investigación continúa. La acusación por el delito de violencia privada -que tiene un mínimo de tres meses y un máximo de tres años- será a fin de este año.

Negación

En todas las pericias psiquiátricas y psicológicas que tuvo el presunto agresor -tanto de la Fiscalía como de médicos particulares contratados por la defensa-, el hombre negó ser el autor del blog. “Como no lo hice, no sé (qué es)”, dijo cuando se le preguntó por el “Comando Barneix” en una segunda pericia solicitada por Fiscalía. También manifestó que “se la agarraron con él”, pero que no hizo lo que se le imputa.



Negó haber cometido los trasnfemicidios y habérselos adjudicado en el blog. Expresó que “es una locura y una injusticia” que se lo incrimine por esos asesinatos. “Yo no lo hice, nunca tuve un arma y yo estaba en otro lado cuando dicen que lo hice”, explicó.



Sin embargo, sí aceptó el delito de almacenamiento de pornografía, aunque aseguró que solo consume imágenes. “Solo consumo -dijo- y hace 4 años cambió la ley para consumido res”. “Nunca toqué a una menor”, afirmó luego.

Resultados de pericias de la defensa y de Fiscalía no condicen

Los integrantes de la Junta Médica Psiquiátrica le hicieron una pericia al procesado el 6 de abril de este año y concluyeron que “no se evidenciaron elementos clínicos sugerentes de haber padecido una patología psiquiátrica alienante que le haya impedido actuar con conciencia y voluntad”.



Sin embargo, según supo El País el perito Gustavo Álvarez realizó una evaluación psico-forense de personalidad el 2 de febrero de este año tras una solicitud de la defensa del indagado. A partir de ella se estableció que “se observan elementos que dan cuenta de una personalidad de regular fragilidad, falta de cohesión y madurez emocional, con pocas herramientas de afrontamiento, prácticas y efectivas, ante situaciones de estrés”. Agregó que la estructura de personalidad evidenció la posibilidad de que se “desapegue de la realidad compartida”, es decir, que alucine y cree escenarios ficticios en su vida diaria.