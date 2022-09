Silva rechazó acuerdo que propuso su agresor en busca de un "mensaje contundente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, asistió este jueves a Fiscalía, donde la defensa del hombre que le pegó con un termo al vidrio de la camioneta en la que se transportaba en el Cerro le propuso un acuerdo. El abogado del Codicen, Álvaro Rachetti, dijo en rueda de prensa que habrá una contrapropuesta por parte del organismo “que no va a modificar sustancialmente lo ya planteado, pero sí va a haber algún punto más”.



“Puede ser alguna tarea comunitaria, en alguna escuela, en alguna cosa por el estilo. Pero que tenga un poquito más de fuerza la reparación por el daño causado y que el mensaje sea que la violencia no conduce a nada y tiene sus consecuencias”, indicó. También precisó que el pedido de disculpas deberá ser público.



“Lo que pasó en el Cerro no tiene prácticamente antecedentes en el país, es un hecho de extrema gravedad. No solo el delito de daño, sino los insultos, los agravios, todo lo que se generó en esa circunstancia. Entonces aquí tiene que haber un efectivo arrepentimiento y reconocimiento, que el obrar no fue el correcto y que se estuvo mal, a partir de ahí se podrá analizar la situación”, dijo por su parte Silva.

Consultado respecto a si no le convence el arrepentimiento que el agresor expresó en su momento con el fiscal del caso, Leonardo Morales, Silva planteó que no se trata de eso. "Tiene que haber un mensaje contundente a quienes actuaron de esa manera", apuntó.



“Porque acá se personaliza en quien cometió el daño en el vehículo de la ANEP, pero hubo muchas de otras cosas, hubo agresiones, hubo huevos, hubo insultos”, añadió el funcionario.



“Todo eso lo tenemos que analizar en el Codicen y a partir de ahí dar respuesta la semana próxima”, sostuvo y destacó que el organismo sesionará este miércoles.