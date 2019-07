Clubes de básquetbol rechazan declaraciones "agraviantes" de presidente de Goes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un grupo de clubes de básquetbol –conformado por Biguá, Aguada, Defensor Sporting, Hebraica, Nacional, Malvín, Sayago, Trouville, Atenas, Urunday Universitario y Capitol- emitió una carta pública este viernes en la que “rechazan en todos sus términos las declaraciones agraviantes” del presidente de Goes, Jorge Cibreiro, a El País.

En una nota publicada el jueves de esta semana, Cibreiro dijo que evaluaba presentar una demanda civil por daños y perjuicios y una denuncia penal por irregularidades en la Liga de Básquetbol durante la temporada pasada.



El presidente denunció que se digitó el descenso de Welcome y también que Goes no pudiera ingresar a la etapa de los play off. Dicha maniobra trajo consecuencias económicas y deportivas a los clubes, aseguró.



Según dijo Cibreiro el neutral Oscar Grecco "digitó un campeonato tirando agua para salvar a su equipo del descenso", en alusión a Sayago.



Grecco por su parte calificó los dichos del presidente de Goes como "una afirmación temeraria". "Se puede afirmar muchas cosas, pero se debe demostrarlas. Las consecuencias de no demostrarlas se pueden volver en contra”, dijo.

“La afirmación de que la pasada Liga Uruguaya fue digitada y afectada por actos de corrupción son (sic) de una gravedad inusitada y no refleja la realidad de los procedimientos de conducción de la Liga, donde todos los clubes –incluido el denunciante- hemos intervenido y aprobado cada una de las decisiones importantes, por lo cual la denuncia no solo agravia a los neutrales de la FUBB sino también a todos los clubes integrantes de la Liga Uruguaya”, sostiene la carta difundida hoy y dirigida a los neutrales de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB).

La difusión de comentarios de este tipo, agrega el texto, “no solo es impropia para con el espíritu federacionista que nos nuclea sino que además está expresamente prohibida y sancionada por los reglamentos vigentes”.

Los clubes finalizan el comunicado expresando “solidaridad” con los neutrales de la FUBB y de la Mesa de la Liga Uruguaya de Básquetbol.