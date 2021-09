El club Frontera Rivera denunció a la AUF en la Fiscalía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Club Frontera Rivera Chico denunció el jueves a los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso y de la Primera División Amateur de Fútbol Uruguayo, Rubén Goyén, por incurrir en “un claro acto de desacato”, al no hacer caso a una resolución judicial referida a una acción de amparo presentada por la entidad.

El escrito, elaborado por el abogado Mariano Camacho en representación del club riverense, señala que la AUF no esperó la finalización de los plazos procesales para fijar fecha del comienzo de la Primera División del Fútbol Amateur.



“La AUF tomó una decisión cuando aún no estaba firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el diferendo que el club mantiene con ella. Es decir, continuaba vigente la sentencia de primera instancia que prohibía el inicio de ese campeonato”, explicó Machado a El País. Y agregó que la AUF debió esperar por lo menos tres días o dejar pasar un plazo más garantista de 15 días para que quedara firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones. “Pero la AUF no actuó de esa forma”, advirtió el penalista.



De todas formas, es discutible si el club Frontera Rivera Chico puede presentar o no una casación ante la Suprema Corte sobre una acción de amparo, expresó Camacho. Y agregó que el club consultará el tema a un conocido procesalista en los próximos días.

El caso.

El 28 de julio de este año, el juez civil de 9° Turno, Alejandro Recarey, admitió la acción de amparo iniciada por el club riverense en virtud de que la AUF lo “excluyó” de participar en el campeonato uruguayo de segunda división amateur.



En una audiencia fechada el 30 de julio pasado, la Asociación fundó su negativa de que Frontera Rivera Chico participe en el torneo amateur en el entendido de que la institución no ostenta la calidad de miembro de la entidad. Y agregó que Frontera Rivera Chico perdió esa condición por haber competido en una liga de la Organización de Fútbol del Interior (OFI). A juicio de la AUF, el club riverense no puede estar registrado en dos ligas en forma simultánea: en la AUF que aglutina a los clubes del área metropolitana y en la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

En su sentencia, Recarey manifestó que el argumento de la AUF “no es de recibo”, ya que el club Frontera Rivera Chico “no ha cesado” en su calidad de afiliado a la asociación. Y por ello dictó, en forma provisional, la suspensión del inicio del campeonato de Primera División Amateur en la temporada 2021.



El 4 de agosto pasado, en tanto, el Poder Judicial notificó al club Frontera Rivera Chico la sentencia que hizo lugar a su demanda de amparo. Esta advierte que la AUF debía incluir a Frontera Rivera Chico en la lista de clubes a jugar en la Primera División del Fútbol Amateur en la temporada 2021 y mantuvo la resolución de que la AUF no inicie el campeonato hasta que no incluir a la entidad fronteriza. La AUF, entonces, apeló.

El tribunal.

El 30 de agosto de este año, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno revocó la decisión de Recarey sobre la inclusión de Rivera Chico en la lista de clubes para jugar el torneo amateur y habilitó el comienzo del campeonato suspendido en forma provisoria por el magistrado.



El 30 de agosto de este año, el club fue notificado de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, según señala la denuncia penal presentada en la Fiscalía. Dos días más tarde, el 1° de setiembre, comenzaron a correr los plazos para que dicha sentencia quede firme.



Directivos de otros clubes informaron a Frontera Rivera Chico que toda la divisional fue citada para el miércoles 1° para tratar el reglamento del campeonato y fijar fecha del comienzo del mismo. “Dicha reunión se realizó en absoluto desacato de la sentencia vigente (de Recarey). Estos asuntos nos competen y no fuimos citados”, dice la denuncia del club riverense.

El País no logró ubicar al presidente de la AUF para dar su visión sobre el tema.