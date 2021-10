Choque entre IMM, Adeom y carnavaleras por denuncia de acoso laboral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Ayer circuló entre carnavaleros una placa publicada en redes sociales en la que se acusa a un sonidista de la Intendencia de Montevideo que trabaja en el Teatro de Verano de incurrir en acoso laboral.

El técnico se encarga del sonido de los espectáculos carnavaleros en dicho recinto. En ocasiones compartió el trabajo con una iluminadora de una agrupación de Murga Joven. En 2018, durante uno de los eventos, surgieron roces entre ambos técnicos.



Como ayer estaba previsto el inicio del encuentro de Murga Joven, varias chicas elaboraron la placa y la difundieron entre otros carnavaleros. En ella acusan a la Intendencia de Montevideo y a Adeom de “encubrir” al hombre señalado. La placa dice: “Que sepa todo el mundo que la Intendencia de Montevideo incumple por omisión los acuerdos que brindan las garantías necesarias para las artistas mujeres jóvenes. Adeom es cómplice de violencia de género hacia mujeres trabajadoras y la Unidad de Animación de la IMM encubre a un acosador laboral”.

Poco después de conocerse la existencia de la placa, 43 agrupaciones de Murga Joven presentaron una petición a la Intendencia de Montevideo solicitando que el sonidista acusado de violencia no participe en los eventos carnavaleros.



“Sabemos que de estas denuncias, las instituciones que gestionan este espacio, están al tanto y por ende recurrimos a esta vía para expresar que no queremos compartir el espacio con una persona que representa un potencial peligro para alguien dentro de los entornos de Murga Joven (comprendiendo ensayos abiertos, etapas de muestra y etapa final)”, dice la carta a la que tuvo acceso El País. Y agrega: “Entendemos que exponer a cualquier mujer o disidencia a enfrentarse a una persona que ejerció violencia en su contra es reproducir desde el ámbito institucional la lógica que ubica a quienes denuncian en un lugar de desamparo y vulnerabilidad”.

Los firmantes de la carta sostienen que apuestan a un Encuentro de Murga Joven que avance en el acompañamiento a las víctimas de la violencia de género en los espacios del Carnaval para que este sea del disfrute de todas desde cualquier lugar que habiten”.



En el ambiente carnavalero prefirieron no expedirse sobre el tema. La integrante del sindicato de Carnaval y letrista de la murga Falta y Resto, Soledad Castro, dijo: “Estamos al tanto de la situación, pero no vamos a hacer declaraciones”.

"No hubo acoso".

La que sí reaccionó fue la secretaria General de Adeom, Valeria Ripoll. Afirmó que, en 2018, la Intendencia de Montevideo se interiorizó sobre los supuestos desencuentros laborales entre el sonidista municipal y la iluminadora. Sin embargo, recordó Ripoll, la afectada no presentó una denuncia en aquel momento. “Se trató de una diferencia de trabajo. El compañero incluso ofreció disculparse”, dijo.



En 2019, ambos técnicos trabajaron sin problemas en el Teatro de Verano. En 2020 hubo reuniones en la Unidad de Género de la IMM y la relación entre ambos no sufrió inconvenientes, según la gremialista. “Ahora surge esta denuncia. Es falso lo que dice. El funcionario no acosó y no maltrató a la técnica de la murga. Es un excelente compañero”, agregó.

Valeria Ripoll. Foto: Francisco Flores | archivo El País.

La denunciante, claro está, tiene otra versión de los hechos.



Ripoll recordó que en Murga Joven hay presencia de mujeres y múltiples reivindicaciones sobre la lucha feminista. Tras advertir que ello es positivo, Ripoll sostuvo que se está “mal utilizando” una herramienta que defiende los derechos de las mujeres. “En una carta, (integrantes de Murga Joven) pusieron el nombre y el apodo del funcionario. Lo defenestraron”, agregó. Y señaló que el Consejo de Adeom se reunirá el próximo martes para tratar el tema.

Ripoll entendió que el sindicato deberá presentar una denuncia penal porque se hicieron “acusaciones falsas” contra el funcionario. “Vamos a limpiar el nombre del compañero. Las herramientas mal usadas hacen daño a las mujeres que sí tienen problemas de violencia de género”, insistió Ripoll.



Hasta última hora del viernes no se pudo confirmar si la IMM resolvió postergar o no el inicio del Encuentro de Murga Joven.

Denunciante relata supuestos maltratos La supuesta víctima de destratos e insultos verbales efectuados por un sonidista municipal presentó el miércoles 6 una denuncia ante la Intendencia de Montevideo.



La joven dijo que los malos tratos por parte del funcionario comenzaron en 2018 tras un problema técnico con una consola de iluminación del Teatro de Verano. “Al finalizar la presentación, el funcionario (que en ningún momento ofreció su asistencia para resolver el problema y que de él dependía solucionar) comienza a agredirme verbalmente y a increparme sobre mi responsabilidad por la consola rota”, dice la denuncia. Y agrega que en 2019 el funcionario decidió que no iba a trabajar para los conjuntos que la chica iluminara.



En 2020, dijo la denunciante, intervino la Dirección de Cultura y la Unidad de Género, pero las medidas acordadas no fueron cumplidas. Y ahora pidió que la IMM inicie una investigación sobre los maltratos.