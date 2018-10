Choque entre forenses por la muerte de Luciano en el inflable

El 9 de diciembre de 2016, Luciano fue encontrado sin vida dentro de un inflable plegado de un salón de fiestas del barrio Buceo. Tres prestigiosos médicos forenses, Hugo Rodríguez Almada, Guido Berro y Jacqueline Cano discreparon sobre la causa de la muerte del menor. El fallo es inminente.

Rodríguez Almada, director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de la República y docente Grado 5, realizó un informe a pedido de los padres de Luciano.

El 10 de setiembre de 2018, Rodríguez Almada declaró ante el juez Tabaré Erramuspe y la fiscal Gabriela Fossati que la causa de la muerte del niño se debió a una asfixia mecánica. Es decir, el deceso de Luciano se debió a una causa no natural: la interrupción de la respiración por un impedimento mecánico, señala Rodríguez Almada según la declaración a la que tuvo acceso El País.

Guido Berro, contratado por el abogado Alejandro Balbi, defensor de los dos propietarios del local y de dos empleados, testificó el viernes 5 que la muerte de Luciano no fue por estrangulamiento ni ahogamiento. "Por lo tanto me iba quedando la hipótesis de muerte súbita o inapropiada de un niño de cinco años epiléptico", dijo el forense de larga trayectoria y docente universitario.

Cano, perito del caso y también renombrada profesional, declaró el lunes 8 que la muerte de Luciano se debió a una asfixia de origen multifactorial considerando como factores claves la epilepsia, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad y niveles altos de Clobazam. Y agregó que el niño no murió por asfixia mecánica. "No le encontré ningún signo (en la autopsia que realizó). Una costilla rota, un hematoma, marcas en el cuerpo. No encontré petequias (puntos rojos) en las conjuntivas oculares, en las mucosas", agregó.

El lunes 22, la fiscal Gabriela Fossati ratificó el pedido de procesamiento para los padres del niño que cumplía años, los dueños del local, un socio y una animadora, según informó El Observador.

El juez Erramuspe dijo a El País que el expediente subirá a su despacho esta semana y estará en la lista de sus prioridades en la semana entrante luego que termine su visita de cárceles el próximo martes. De todas formas, Erramuspe aclaró que tiene 45 días para fallar y agregó que el plazo para dictar sentencia aún no comenzó a correr. "Pero voy a tratar de expedirme a la brevedad", dijo.

Los padres de Luciano convocaron para hoy a una marcha, según Montevideo Portal.

El deceso de Luciano fue por asfixia mecánica Hugo Rodríguez Almada | perito forense Es el director del Departamento de Medicina legal de Universidad de la República. Es docente grado 5.



En su declaración ante la Justicia, el perito Hugo Rodríguez Almada señaló que el deceso de Luciano se debió a una asfixia mecánica. El especialista también analizó otras dos hipótesis: la muerte súbita por epilepsia y por intoxicación por Clobazam, medicamento que tomaba el niño fallecido.



"Y concluyo (en el informe) en que todos los elementos disponibles indican que la muerte fue por asfixia, sin dejar que puedan haber existido factores favorecedores de esa situación como una crisis convulsiva o una intoxicación pero a título conjetural, como posibilidad. No que me surja de la documentación que examiné que eso es lo que hubiera ocurrido", testificó Rodríguez Almada. El perito puso como ejemplo una obstrucción externa de los orificios respiratorios, una obstrucción interna de las vías respiratorias, un bloqueo del flujo circulatorio de sangre que conduce al oxígeno a los tejidos o un impedimento de la respiración estando las vías aéreas completamente libres y sin obstáculos cuando un objeto mecánico impide la movilización del tórax y del abdomen.



El juez Tabaré Erramuspe le preguntó si podía establecer con certeza que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica.



A ello Rodríguez Almada respondió: "Si. Tengo certeza. Se comprobó la presencia de un síndrome asfíctico (asfixia) macroscópico y microscópico todo esto en un niño según un video que observé. (...) Y vi unas fotografías previas del niño en la cama elástica y todos esos hallazgos en un niño cuyo cadáver fue rescatado del interior de un inflable ya desinflado y plegado. Es decir, que se suma a los hallazgos de la autopsia. (...) No surge del expediente una sobredosis (del Clobazam). La dosis de Clobazam que informa el Instituto Técnico Forense en sangre es tres veces más que la esperada. Pero no es una concentración tóxica".

Asfixia se debió a una muerte súbita por la epilepsia Guido Berro | médico forense Tiene una carrera de 31 años como perito. Fue director de la Morgue. Y docente universitario público y privado.



El también perito forense Guido Berro declaró que la muerte de Luciano se debió a asfixia compatible con la muerte súbita por epilepsia. Berro recordó que la perito forense, Jacqueline Cano, hizo la autopsia al niño y determinó que la causa de muerte era indeterminada. "Si fuera una muerte por asfixia mecánica (Cano) no hubiese puesto indeterminada. Hubiese puesto sofocación por confinamiento, sofocación facial, sofocación por comprensión en el tórax o abdomen o sofocación postural que afecta el cuello", agregó.



En otro tramo de su declaración, Berro insistió en que no encontraba elementos para sostener una asfixia mecánica como causa de muerte como lo sostiene el perito Hugo Rodríguez Almada. "Sí encuentro elementos de muerte súbita por epilepsia y luego podría agregar que él (Rodríguez Almada) no hace una interpretación integral sobre el motivo del fallecimiento porque en su informe analiza por separadas las hipótesis de muerte".



Para Guido Berro, es altamente probable que Luciano sufriera una crisis de epilepsia durante el cumpleaños. Y basó su conclusión en la historia clínica del niño. "Pero casi siempre el diagnóstico de muerte por epilepsia es descartando las otras. Por exclusión de otras causas", señaló. El profesional dijo que cuenta con 6.000 autopsias hechas en su carrera y agregó que el niño no tenía hongo espuma en su rostro cuando fue encontrado muerto dentro del inflable. "Yo envié las fotos de asfixias mecánicas para que se vea y conozca lo que es un hongo espuma", insistió. Agregó que, en una asfixia mecánica, el cerebro presenta una marcada congestión de sus venas. "El cerebro (del niño) descripto en el documento de autopsia dice sin particularidades. Quiere decir que no estaría de acuerdo con la asfixia mecánica", concluyó Berro.