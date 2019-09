Chediak por caso Gavazzo: "Se ha dado pie para la sospecha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak en diálogo con el programa radial Todo Pasa (Océano FM) hizo referencia al caso Gavazzo que investiga la Justicia y por el que el candidato por Cabido Abierto Guido Manini Ríos deberá comparecer el 3 de octubre.

Chediak explicó que esta investigación tiene como particularidad por un lado los tiempos en los que se da, específicamente en que es durante un año electoral, y por el otro que "está dirigida a un candidato que según todas las encuestas va al menos a ser senador de la República".



"Lo más preocupante y lo que ha dado pie a determinadas interpretaciones -algo que yo no comparto- son los tiempos electorales, porque además se descartó muy rápido la responsabilidad penal de otras personas involucradas", consideró.



El exministro de la SCJ opinó que "seguramente todo fue con la mejor buena fe, pero se ha dado pie para la sospecha, lo que no quiere decir que no haya que seguir adelante con la investigación".



"Todo viene un poco célere cuando no hay una urgencia importante. Y no es en todos los casos que no son de flagrancia, como este, que el sistema en Fiscalía funciona tan célere".

El fiscal Rodrigo Morosoli a cargo del caso Gavazzo solicitó a la jueza Marcela Vargas el inicio de la investigación penal contra Manini Ríos por la posible omisión de denunciar las confesiones ante un Tribunal de Honor del exrepresor José Gavazzo. En esas declaraciones el militar reconoció que hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el año 1973.



Los abogados de Manini Ríos, Pacheco y Juan Fernández Lecchini, dijeron a El País que no acordarán con el fiscal un proceso abreviado e irán, si es necesario, hasta una casación ante la Suprema Corte de Justicia