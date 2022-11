Casos de exmilitares presos van a foro de la OEA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los casos de los exmilitares, expolicías y civiles procesados o condenados por eventuales delitos de lesa humanidad serán denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en foros de derechos humanos de Europa. Así lo señaló a El País el vocero del Grupo de Familiares de Prisioneros Políticos, Diego Flores. Dicho grupo está integrado por familiares de exmilitares, expolicías y civiles acusados de cometer supuestos delitos de lesa humanidad en los años sesenta y setenta.

Según Flores, la gran mayoría de los imputados fueron por hechos ocurridos antes de la dictadura militar iniciada el 27 de junio de 1973 y solo unos pocos por situaciones sucedidas después del golpe de Estado dado ese mismo año.



Actualmente hay 19 exmilitares, expolicías y civiles alojados en la cárcel de Domingo Arena, cuyas edades oscilan entre 69 y 83 años. De los 19 presos solo cuatro están condenados.

Otros cinco están alojados en la sede de la Guardia Republicana. Tienen entre 72 y 77 años. De los cinco, solo uno posee sentencia de condena firme, dos con sentencia de condena apelada y otros dos sin condena.



En este momento hay 21 exmilitares, expolicías y civiles en prisión domiciliaria, cuyas edades oscilan entre 74 y 90 años. Solo nueve de ellos tienen condena.



Otros nueve fueron liberados por la Justicia.



Según Flores, si se leen los expedientes judiciales se percibe que “no existen pruebas” contra los detenidos. “Las causas están armadas en base a relatos e interpretaciones de la historia que formula el fiscal (de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe). Rumores de rumores que no prueban otra cosa que la pretensión de instalar un conflicto ideológico en la sociedad”, dijo.



El vocero expresó que los familiares de los detenidos están “muy disconformes” con el tratamiento “poco serio” que el Partido Nacional y la coalición han dado al tema. “El presidente de la República (Luis Lacalle Pou), los legisladores blancos, colorados y Cabildo Abierto nos han mentido a lo largo de todo el año. Nos dan la razón, se comprometen a votar una ley de Prisión Domiciliaria, que no nos satisface en la medida que no consagra libertades, y nos llevan a cuentos”, agregó Flores.