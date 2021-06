Caso Ursec: una llamada que imputa a Nicolás Cendoya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía solicitó a la Justicia una audiencia para pedir el procesamiento por tres delitos de abuso de funciones para el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya (Frente Amplio).

La Fiscalía también pedirá a la Justicia la imputación por el mismo delito para el expresidente del organismo, Gabriel Lombide. En tanto, para el exsecretario General de la Ursec, Oscar Macol, y para la secretaria de Cendoya, la Fiscalía solicitará una formalización por coautoría de abuso de funciones.



Un documento de la Ursec, fechado el 31 de mayo de este año y que responde a un pedido de informes hecho por el diputado salteño Álvaro Lima, fue clave en la acusación de Cendoya. Revela las presiones que Cendoya ejercía a los funcionarios de la Ursec que inspeccionaban la radio Bemba FM de Salto. Una copia de dicho documento también fue enviado a la Fiscalía por la Ursec.

La respuesta al diputado Lima señala que el jefe de Contralor de la Ursec informó que el 25 de setiembre de 2018 se realizó una inspección en la radio Bemba FM y que allí los funcionarios dialogaron con G.F., quien tras la muerte de su esposo quedó a cargo de la emisora. En esa oportunidad, la radio “estaba excedida de potencia” y ello generó un informe negativo de los inspectores. Poco después, la Ursec notificó a la radio que debía bajar la potencia a la autorizada.



El 6 de diciembre de 2018, los inspectores retornaron a Salto a fiscalizar a Bemba FM. Otra vez detectaron que la emisora no había cumplido la intimación de bajar la potencia. Estaba trasmitiendo de la misma forma que cuando se había hecho la inspección anterior. Entonces la Ursec le otorgó 24 horas para bajar la potencia de una vez por todas.



Eso generó que la persona que estaba al frente de la emisora, G.F., hiciera un llamado telefónico a Cendoya para ponerlo al tanto de la situación.

“Luego de este llamado, Cendoya telefoneó al suscrito (el inspector) para ordenarle que no se realizara ninguna acción más con esa emisora. Que ellos (Cendoya y su secretaria) se iban a encargar de todo”, dice el documento, tal como informara El País en su edición del 29 de mayo.



La respuesta de la Ursec enviada a Lima agrega: “Esto explica que luego del informe de los inspectores el expediente no se haya movido de Contralor”. Es decir, el expediente fue encajonado.



El 6 de diciembre de 2018 los inspectores regresaron a Bemba FM de Salto para verificar lo solicitado por la Ursec y comprobaron que Bemba FM no había dado cumplimiento a lo ordenado.



“Por el contrario, se pudo constatar que la emisora Bemba FM se encontraba operando con una potencia superior a la de la inspección anterior. En esta oportunidad, la potencia efectiva radiada era de 3,1 kW, o sea, 80 veces más a la dispuesta por el Poder Ejecutivo”, señala el documento.

Nicolás Cendoya llega a Fiscalía para declarar por el caso Ursec. Foto: Marcelo Bonjour (Archivo)

Con los dichos del jefe de Contralor, un informe de la gerencia de Telecomunicaciones y habiendo comprobado más de dos años después la irregularidad por parte de Bemba FM, la Ursec ordenó en 2020 una investigación administrativa. Esta concluyó que la emisora se encontraba “incumpliendo en forma grave, reiterada y sostenida” sus obligaciones y se dispuso la clausura preventiva de la radio.



Además de las eventuales irregularidades con Bemba FM, Cendoya es investigado por la Fiscalía por varios hechos: en primer lugar, un exasesor suyo retiró y destruyó documentos de la Ursec; en segundo lugar, en la noche del 3 de junio de 2020, horas después de que el directorio del organismo ordenara una investigación administrativa por la documentación retirada, Cendoya se reunió con el exfuncionario investigado; y en tercer lugar, recibió en su celular documentos de la Fiscalía sobre la investigación en la que está involucrado.



También es indagado por eventuales habilitaciones irregulares de la radio Palmitas FM de Soriano.

Con el pedido de la Fiscalía se inicia una nueva etapa judicial que tuvo un preámbulo que comenzó hace exactamente un año. Poco después de asumir, la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dejó entrever la existencia de un cúmulo de irregularidades en la administración pasada del organismo.



El 1° de junio, al día siguiente de los dichos de Aramendía, uno de los asesores directos de Cendoya, que ya no trabajaba en esa oficina, entró al despacho de la secretaría general y tomó documentos. El hecho fue advertido por otros funcionarios.

Aramendía ingresó al despacho de secretaría general y se encontró con documentos picados en la máquina destructora de papeles. Infinidades de tiritas de papel blanco con información ilegible. La presidenta de Ursec convocó a un escribano, labró una acta, pidió los videos de las últimas horas y elevó la denuncia a la Fiscalía. Luego de eso se dieron una serie de reuniones fuera de la Ursec que involucraron a Cendoya, con Mecol y Gustavo Sorrentino, el asesor de Cendoya que supuestamente trituró los documentos.

Un circo.

El País consultó al expresidente Lombide, luego de conocerse la decisión de Fiscalía. “Mi idea es que esto es circo. Porque en realidad no tiene nada que ver mi causa con las de Cendoya. Mi gestión fue totalmente transparente y lo expresé varias veces con el fiscal, (con quien hablé) acerca de cuáles fueron las situaciones y las razones de las decisiones tomadas”, dijo.



Lombide aclaró que hoy se pondrá en contacto con su abogado para definir una estrategia de defensa.