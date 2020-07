Caso Ursec: funcionario de Fiscalía imputado deja Punta de Rieles y pasa a cumplir prisión domiciliaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El funcionario de la Fiscalía General de la Nación imputado por un delito de abuso innominado de funciones por la filtración de información a una persona que estaba siendo investigada en el marco del llamado “caso Ursec” dejará la Cárcel de Punta de Rieles y pasará a cumplir prisión domiciliaria, informó este viernes VTV y confirmó El País.

En conferencia de prensa el 24 de junio el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo: "No vamos a permitir este tipo de hechos dentro de la institución, no vamos a barrer bajo la alfombra o hacer que no lo vimos".

En ese momento se conoció que como medida cautelar se había dispuesto la prisión preventiva mientras se continuaba con la investigación. La Fiscalía había solicitado además el embargo personal de los "bienes, acciones y derechos del funcionario" por la suma de $1,5 millones de pesos.

El episodio surgió de una investigación que la Fiscalía había iniciado semanas atrás por una denuncia sobre irregularidades en la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec). El funcionario de Fiscalía fue encontrado filtrándole información a algunos de quienes estaban siendo investigados por una presunta destrucción y sustracción de documentos en la Ursec.