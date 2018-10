El caso de Michelle Suárez fue a la Fiscalía

Según Montevideo Portal el Poder Judicial tomó conocimiento del informe periodístico del programa radial Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, y que a partir de entonces los ministros de la corporación resolvieron derivar el caso a la Fiscalía de Corte.

De acuerdo con el informe periodístico, Suárez contó que trabaja en la parte administrativa con otros dos abogados, y que ella prepara escritos y hace otras tareas administrativas en un domicilio de Ciudad de la Costa. Y por consulta cobra $ 500.

El vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat indicó a El País que hasta que no se realice una investigación no se puede determinar si Suárez cometió una infracción al realizar la parte administrativa de los casos o no.

Sarandí también consultó al nuevo presidente del Colegio de Abogados Diego Pescadere, quien declaró que "la abogacía es una profesión unitaria y que no es posible dividirla entre abogados litigantes y abogados no litigantes".