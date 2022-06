Caso Lola: fiscal explicó por qué apelará la resolución de absolver a "Cachila"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal a cargo del caso del asesinato de la adolescente argentina Lola Chomnalez, Jessica Pereira, apelará la absolución del cuidacoches Ángel Moreira (alias “Cachila”) por el delito de encubrimiento y explicó cuál será la base de su argumentación.

En rueda de prensa consignada por Subrayado este miércoles, la magistrada dijo que “lo que el juez ha entendido es básicamente que no se probó que Moreira estuvo en Valizas y, más precisamente, en el lugar de los hechos”. Y consultada sobre si alguna vez se probó que el hombre estuvo en el balneario cuando ocurrió el crimen, Moreira respondió que “Fiscalía ha entendido que sí”.



La sentencia emitida menciona pericias al teléfono del "Cachila" y la fiscal dijo que esta prueba fue tomada en cuenta, pero remarcó: “Entendemos que la pericia, que básicamente es la localización de antenas, no era mérito suficiente para entender que Moreira no estaba en Rocha, porque había otras probanzas que se entendía que tenían otro peso".



En ese sentido, indicó que "un celular, perfectamente puede no estarlo usando en ese momento”.

“En la apelación vamos a pedir que se haga lugar a la solicitud hecha por Fiscalía, que es básicamente que el tribunal termine en la condena por encubrimiento”, concluyó.