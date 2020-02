La carta de Paola Fiege a Lacalle Pou molesta porque habló "sin conocimiento de causa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Paola Fiege, esposa de Marcelo Balcedo, utilizó sus redes sociales para dirigirse a Luis Lacalle Pou tras los dichos del presidente electo en la última semana de enero donde defendió los cambios a inclusión financiera argumentando el caso del empresario argentino.

Balcedo y Fiege son acusados en Uruguay de eventuales delitos de lavado de dinero, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas. Otro pedido de extradición de la Justicia argentina se dio en el marco de una investigación en ese país por lavado de activos.



Entrevistado en "Hora de cierre" (Sarandí), Lacalle Pou señaló que "Martín Vallcorba (coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía) y todo el Ministerio de Economía y Finanzas deberían explicar cómo tuvimos una persona viviendo en Piriápolis con aviones jet en el aeropuerto, autos de alta gama en Piriápolis en invierno entrando dinero de todo tipo y con inclusión financiera mediante. Podríamos seguir con toda la evasión y el dinero que entró y salió del país y existía la ley de inclusión financiera". La frase señalaba directamente a Balcedo.

Fiege, en tanto, contestó: "No me parece que un hombre de estado salga a hablar de un tema sin conocimiento de causa, más aun de temas delicados con liviandad y más siendo abogado sabe sobre la presunción de inocencia ya que hoy la única condena hacia nosotros es la política, mediática y social".

Además, adjuntó una carta pública dirigida al presidente electo donde da su versión de los hechos.

La carta:

"El 1 de marzo va a asumir la tarea de dirigir el país y no puede cometer el

error de prejuzgar ya que retractarse para un Presidente es una tarea

complicada, estamos en esta situación por el accionar de un juez Argentino

debido a motivos políticos que tuvo eco aquí en Uruguay. en un gobierno —el saliente — dirigido por Tabaré Vázquez que tuvo a su cargo un Ministerio del Interior que vulneró todas las garantías del debido proceso.



Nos hemos visto ante arbitrariedades y abusos, tales como un registro y decomiso domiciliario sin orden judicial (no exagero). Ud. es abogado lo cual me exime de profundizar en semejante violación de la Constitución Uruguaya y los tratados internacionales. Tal es así le comento que el Fiscal General nos trató de mafiosos ante los medios masivos de comunicación (son habituales sus apariciones en diarios, radios y tv) por presentar un escrito de citación civil a conciliación ante un juez de paz, contra fiscales que no están en el caso actualmente y actuaron fuera de la ley. Nuevamente usted es abogado, lo cual me exime de consideraciones sobre el derecho a acudir ante un tribunal civil a plantear una demanda, a nuestro derecho al honor, a ser tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario o el derecho de toda persona a que las autoridades se abstengan de promover o fomentar juicios paralelos en la prensa que afecten o influyan indirectamente sobre la imparcialidad y la libertad de los jueces.



Nos instalamos a vivir en Uruguay el 24 de octubre de 2007 y lo único que

hemos hecho, es precisamente lo que usted propone y pretende en la L.U.C:

INVERTIR. Las inversiones se realizaron según la ley que estaba vigente,

bajo contralor notarial, registral y bancario.



Lo que ud. propuso es muy loable y suena lindo pero lamentablemente se da de bruces con lo que nos hicieron a nosotros, si cuando una persona viene a Uruguay se encontrara con que podría ser tratada peyorativamente por razones ideológicas de clase por tener un buen pasar económico, con que se podría intentar despojada de todos sus bienes por iguales razones o que podría ser expuesta a indignidades y escrachada públicamente para aceptar un acuerdo de culpabilidad, dudo que considero como una opción invertir en Uruguay por mas seguro que sea (seguridad actualmente harto discutible).



No pretende esta carta que ud. se involucre en la labor de otros poderes ni el la actuación del Fiscal General, no puede haber intromisión, lo sabemos. Pero el asunto llegara a ud. más tarde o más temprano por la actuación de las autoridades y organismos que dependen de Presidencia y por ello le pido que sus asesores le informen con documentos sobre nuestra causa para que pueda hablar con propiedad de la misma y si desea, mi abogado dr. Marcelo Domínguez también le puede acercar documentación.



También le adjunto la entrevista que dio mi marido así conoce un poco

quienes somos.



Sin otro particular, lo saludo atentamente".



"Me hice el tiempo para poder responderle"

Este miércoles en la mañana, Fiege ahondó sobre este tema en diálogo con radio Universal: "Me hice el tiempo para poder responderle. Considero que para un presidente es difícil retractarse de los dichos y más aún hablando de temas sin estar informado y sin tener en su poder, que calculo que no los tiene porque sino no se hubiera dirigido de esa manera, los expedientes judiciales y cómo está avanzando la causa".

"Estoy muy consciente que Uruguay fue engañado por un juez argentino, que es Ernesto Kreplak, que el 24 de diciembre mientras estaba poniendo los regalos para mis hijos en el árbol manda una orden después de que la causa empezó en 2015 y estaba por llegar al final. Como era lo que necesitaba el macrismo para que mi marido no hiciera lo que hace siempre que es defender a sus trabajadores (...) Este juez va a terminar destituido, con una causa y preso", agregó.

Además, sumó: "Estuvimos en Buenos Aires, siempre tuvo la posibilidad este juez de llamarnos a declarar y preguntarnos de dónde sacamos este dinero y con gusto se lo explicábamos (...) No lo hicieron porque no les interesa".

Asimismo hizo hincapié en que "tener dinero en cofre fort no es lavado de activos" y que tampoco fue delito "comprar cosas en efectivo" cuando lo hicieron previo al inicio de la ley de inclusión financiera.

Fiege también mostró su disconformidad con "el accionar que tuvo la gente del ministerio en casa y lo que me hicieron a mí en la cárcel".

"Violaron todas las garantías de una persona", enfatizó.