Carta al fiscal de Corte por el caso Luciana Bentancur: “Un asesino está entre nosotros”

“Quién mató tu risa. Quién robó tu sueño. Tu pueblo no te olvida”. Las frases las escriben y las colocan vecinos del pueblo Castellanos todos los 4 de cada mes. Es que el 5 de septiembre el pueblo despertó con una trágica noticia: en la noche del 4, la odontóloga Luciana Bentancur había aparecido asesinada de 49 puñaladas dentro de su consultorio.

El caso estuvo seis meses sin tener noticias de quién o quiénes habían matado a la joven de 31 años y con su hijo de tres. Pero en marzo la Justicia acusó a un hombre por la coautoría de homicidio. Como el autor del homicidio sigue sin aparecer, cada vez que calendario marca el 4 los vecinos vuelven a alzar sus voces.

Esta vez los vecinos, que conformaron un grupo llamado “Todos por Luciana” le enviaron una carta al fiscal de Corte Jorge Díaz para que se intensifique la investigación para dar con el homicida de Luciana.



“Hoy 4 de mayo se cumplen 8 meses del terrible asesinato de Luciana Bentancur y aún esperamos las debidas respuestas y el esclarecimiento de dicho crimen”, dice la misiva dirigida a Díaz en sus primeras líneas.

El grupo “Todos por Luciana” además plantea cinco dudas sobre la marcha de la investigación y pide una respuesta. Entre ellas los vecinos expresan que no entienden “por qué los oficiales no usaron trajes especiales para no contaminar la escena del crimen” al momento que ingresaron al consultorio de la dentista cuando la encontraron sin vida.



Por otro lado, los vecinos también expresaron su preocupación de que el asesino de Luciana esté libre. “La no resolución del caso tiene como consecuencia que aún hoy a ocho meses del crimen un asesino está entre nosotros y nada descarta que vuelva a reincidir”, sostienen en la misiva.

Además las personas de Castellanos indicaron que no descansarán hasta que se haga justicia .



“Aunque hoy somos nosotros quienes luchamos y ponemos la cara visible en esta búsqueda de respuestas, este hecho concierne a cada ciudadano del país porque la verdad y justicia se nos debe a todos”, dicen los vecinos al finalizar el texto.

En el momento en que el acusado fue imputado por la coautoría del crimen otra persona había sido detenida. Este último fue liberado, pero quedó en calidad de emplazado mientras continúa la investigación.