Del Campo le exige más de un millón de dólares a la Conmebol por daños y perjuicios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La demanda del presidente de Danubio, Arturo del Campo, a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene 1.500 páginas. El expediente, ubicado en el Juzgado Civil de 3° Turno, está en sus etapas finales.

Como cualquier demanda, Del Campo reclama daños y perjuicios por más de un millón de dólares.



Es decir, exige que cada uno de los integrantes de la Conmebol le pague US$ 110.000 por no haberle permitido participar en la elección de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras el affaire generado por los audios del entonces titular del fútbol uruguayo, Wilmar Valdéz, y el empresario Walter Alcántara.



El escrito, que fue elaborado por el abogado Eduardo Bebekian, recuerda que Del Campo fue sometido a un examen de idoneidad en aquel entonces por la Conmebol para ocupar cargos en ese organismo.

El 19 de agosto de 2018, una jerarca de la Conmebol, Graciela Gómez, informó a Del Campo que una subcomisión de control resolvió inhabilitarlo como candidato a la presidencia de la AUF y del Consejo de la Conmebol, “sin expresión de fundamentos”. Así lo afirma el abogado Bebekian en su escrito.



“Se me negó el informe sobre la negativa de la Conmebol”, porque “son documentos confidenciales y compartirlos no forma parte de los procedimientos alegó la Conmebol”, según el escrito al que tuvo acceso El País.



Como no se le proporcionó el documento por vía formal, Del Campo dijo que se vio en la necesidad de recurrir a la vía judicial para poder obtenerlo con el propósito de iniciar una futura demanda.



En otro tramo del expediente, la Conmebol sostiene que la citación impartida por la Fiscalía a Del Campo en calidad de imputado por violencia privada “cuestiona la integridad del candidato” sino que también “daña gravemente la reputación de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol”.

Del Campo, a su vez, afirma que la Conmebol no actuó con imparcialidad, ya que a él lo separó en el marco de una investigación por violencia privada, que después fue archivada, y no tuvo en cuenta la acusación de asesinato y lavado de activos que pesaba contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.



En caso de ser aceptado y haber logrado la presidencia de la AUF, Del Campo podría acceder a ingresos mensuales que superaban los US$ 25.000.



Por eso, según el expediente de la Justicia Civil, el dirigente danubiano demandó a los 10 integrantes de la Conmebol a pagar unos US$ 110.000 per cápita.



Tras considerar que “sufrió un daño patrimonial “grave y reparable” por parte de la Conmebol, Del Campo exige una indemnización de US$ 1.019.800.

Rechazo

La Conmebol señaló en el Juzgado Civil de 3° Turno que si se está ante un caso de responsabilidad extracontractual -Del Campo no había firmado ningún acuerdo con la Confederación- como afirma la demanda, el caso debe ser juzgado por la ley paraguaya por ser lugar donde ocurrió el hecho que se califica como ilícito. La sede de la Conmebol se encuentra en la ciudad de Luque, Paraguay.



En el capítulo donde se contesta la demanda de Del Campo, la Conmebol sostiene que ésta deberá ser “rechazada en todos sus términos” con expresa condena en las costas y costos de este proceso. Es decir, que Del Campo debería afrontar los honorarios de los abogados y gastos operativos.



Del Campo replica afirmando que habría existido un accionar ilícito por parte de la Conmebol en todo el procedimiento llevado adelante respecto al otorgamiento del certificado de idoneidad así como en su resolución; accionar ilícito que había traído aparejado la imposibilidad de postulararse a la presidencia de la AUF causando daños patrimoniales y daños morales.



Sin embargo, la Conmebol apunta que hay cuatro factores probados en este proceso:

1) “No ha existido un accionar ilícito” por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.



2) “El actor (Del Campo) no sufrió los daños alegados”.



3) “El accionar de la Conmebol no provocó los daños reclamados por Del Campo”.



4) “No corresponde los montos reclamados por los supuestos daños alegados”.



Por el contrario, dice la Conmebol, se probará en este juicio “la mala fe” con que viene actuando Del Campo, motivo por el cual, deberá condenársele al pago de la totalidad de las costas y costos que se generen, sin perjuicio en reclamar en otro proceso, los daños y perjuicios ocasionados a la Confederación.



Con respecto a la elección de Oviedo al frente de la federación peruana, el abogado de la Conmebol, Horario González Mullin, explicó a El País que en ese momento “no existía” el examen de idoneidad para ocupar cargos electivos en el fútbol sudamericano. “No existía el examen de idoneidad, por lo que puedo ser presidente sin control alguno”, dijo.



González Mullin es categórico. “En ese momento Del Campo estaba siendo investigado por haber extorsionado a un rival en las elecciones de la AUF. ¿Era para bajarlo y obtener una ventaja? Es decir que el delito por el cual estaba siendo investigado tenía vinculación directa con el cargo para el cual pedía el certificado de idoneidad; si la Conmebol le daba el certificado, todos absolutamente todos hubieran dicho, la Confederación es una farsa”, concluyó.



“El as bajo la manga que ofrecía Alcántara”

El día 31 de julio de 2018 se llevaría a cabo la Asamblea General de la AUF en la cual se elegiría al nuevo presidente de dicha institución. A mediados del mes de julio del año 2018, Arturo Del Campo resolvió postularse a la presidencia. Con anterioridad, ya lo habían hecho el dirigente Eduardo Abulafia y, durante el mes de junio de 2018, el escribano Wilmar Valdez, en ese entonces presidente de la AUF que buscaría la reelección. Sin embargo, quien tenía más posibilidades de lograr ser electo era el escribano Valdez. Así lo informaba la prensa radial y escrita de la época. Valdez alcanzaba siete votos (que incluía a Peñarol y Nacional) mientras que Abulafia y Del Campo lograrían tener cinco votos cada uno.



A comienzos de julio de 2018, antes que Del Campo se postulara a la presidencia de la AUF, el empresario Walter Alcántara comenzó a comunicarse con el directivo danubiano vía WhatsApp a raíz de su eventual candidatura.



En las primeras comunicaciones, Alcántara le comentó a Del Campo que tenía datos que podían ayudarlo para la postulación y que le encantaría hacerlo. Así surge de los interrogatorios del expediente fiscal. Luego, el 19 de julio de 2018, Alcántara le envió otro mensaje de voz a Del Campo, mediante el cual le comunicaba que “tenía un as debajo de la manga” y se lo ofrecía por si lo quería usar. En esa fecha, según surge del expediente de Fiscalía, Alcántara envió algunos audios a Del Campo que podían cuestionar la honestidad del escribano Valdez. Ante esa situación, Del Campo le respondió que en esos audios había cosas muy importantes, y solicitó a Alcántara que le editara los más comprometedores.



Alcántara le envió a Del Campo 21 audios ya editados referentes a Valdez.



El hoy presidente de Danubio le respondió que confiara en él, que los analizaría.



También Del Campo le expresó a Alcántara con referencia a Valdez: “La verdad es que es un asco este hijo de puta cómo te puede haber dejado a pie.”



Con posterioridad, el 25 de julio de 2018, Alcántara le envió un nuevo mensaje al actor informándole que el día anterior se había reunido con José Luis Palma y que tenían un proyecto común para derrotar a Valdez, quien renunció a su candidatura.



El 21 de diciembre de 2018, la Fiscalía resolvió archivar el caso.