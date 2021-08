Cámaras de Fiscalía Penal graban golpiza de policías a imputado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El recluso estaba dentro del carcelaje de la Fiscalía Penal ubicada en la Ciudad Vieja. Comenzó a intercambiar insultos con un policía. Luego lo escupió.

El agente no soportó la afrenta. Abrió la puerta del carcelaje e ingresó. Comenzó a golpear al interno que se acurrucó. En un momento, el preso empujó al policía para afuera de la celda. Eso motivó que otro agente ingresara al celdario y agarrara al detenido por atrás, mientras que el otro efectivo aprovechó para golpearlo.



La golpiza fue tremenda. El preso cayó al suelo.



Uno de los videos muestra a una mujer policía que ingresó al celdario y le pegó una patada al imputado caído. Esa agente no fue investigada porque no se le vio la cara, según dijo la fuente. Agregó que el preso sufrió heridas graves.

Los policías no sabían que en el carcelaje había una cámara que grabó todo el incidente. Poco después, la Fiscalía inició una investigación penal que recayó en la Fiscalía de Flagrancia de 4° Turno, cuya titular es Brenda Puppo.



Al saber que los medios de prueba estaban asegurados y que no había peligro de fuga de los policías involucrados en la golpiza, la fiscal Puppo realizó la investigación en forma lenta pero ordenada en estos meses, según dijo la fuente del caso.



Y agregó que un equipo de Asuntos Internos participó en la indagatoria del suceso ocurrido en el carcelaje.



En la tarde del jueves 12, los policías investigados debieron concurrir a la Fiscalía en calidad de indagados.

De los seis policías que se encontraban en el carcelaje, uno de los fiscales adjuntos de Puppo pretendía procesar a tres por un delito de abuso de funciones. Con dos de los agentes investigados, el fiscal logró llegar a acuerdos de ir a un juicio abreviado a cambio de una pena mínima: una condena de libertad vigilada de seis meses de duración.



El fiscal no logró acuerdo con un tercer policía. Por el momento, este no será formalizado, según las fuentes.

"Episodio lamentable".

Consultado por El País, el fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, señaló que una de las cámaras registró el episodio y agregó que ello determinó que la Fiscalía actuara y llamara a responsabilidad a los custodias que protagonizaron el hecho.



“Me parece correctísimo que si hay un desborde registrado por las cámaras de la Fiscalía se investigue el caso”, insistió Gómez.



Sostuvo que “es una lástima” que este tipo de situaciones ocurran porque “ponen en consideración” el accionar de algunos policías.

Gómez señaló que si se realiza una detención de una persona que el agente sabe que es difícil o que se resiste, “es evidente” que el detenido puede resultar lesionado. “Pero en una situación donde la persona estaba detenida en un carcelaje, diría -si se constatan los hechos investigados- que no tiene mayor explicación”, agregó.

La necesidad de reforzar la tecnología en las fiscalías penales fue manifestada el lunes 9 por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una conferencia de prensa donde se refirió a un atentado con una bomba molotov que sufrió la Fiscalía de Bella Unión en la madrugada de ese día.



Acompañado por el fiscal Gómez, Díaz afirmó que desde hace años reclama a los gobiernos de turno un mayor presupuesto para incrementar la seguridad de la sedes. “Desde 2015 a la fecha venimos planteando la necesidad de fondos para garantizar la seguridad de funcionarios y de las Fiscalías”, reiteró Díaz en alusión a inversiones en cámaras tanto internas como externas de las sedes. Y agregó: “No hemos tenido respuestas a nuestros planteos”.

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, en Salto. Foto: Sergio Senisa.

Díaz recordó que ya hay cámaras que registran los exteriores y los interiores de las fiscalías de Montevideo y de Canelones. Añadió que técnicos de la Fiscalía de la Nación desarrollaron un proyecto para dotar de cámaras a las fiscalías del interior con conexión al Ministerio del Interior.



El jerarca afirmó que mantuvo un contacto con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para concretar esa iniciativa.