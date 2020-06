"Callate la boca": amigo de acusado de abuso sexual intimida a víctima para que no delate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



"Callate la boca”. Eso fue lo que le dijo un hombre a una joven que era explotada sexualmente en Maldonado. En el mismo momento que recibió la llamada telefónica, según indicaron fuentes de la investigación a El País, se encontraba en la sede de la Fiscalía General de la Nación a punto de declarar por la denominada “Operación Océano” que investiga una red de explotación sexual a menores.

Inmediatamente después de la comunicación la fiscal Darviña Viera, a cargo de la investigación, tuvo conocimiento de la llamada y del contenido de la misma. Posteriormente la fiscal ordenó a efectivos de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol la detención del hombre que “apretó” a la joven.



Según agregaron las fuentes esta persona tiene una relación de amistad con un empresario de Maldonado que el pasado 3 de junio, luego de una audiencia de formalización, se convirtió en el primer acusado que fue enviado a prisión preventiva. Viera y las fiscales adscriptas solicitaron esa medida cautelar para el empresario ya que entendieron que esta persona está más comprometida que el resto de los imputados, ya que el hombre tiene negocios en Paraguay y existía el riesgo de fuga. Al empresario se le inició un proceso penal por un delito de retribución a menores para que realicen actos eróticos y proxenetismo.

El empresario había sido detenido el lunes 1° de junio, investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol junto a otros dos hombres, un escribano y un arquitecto, y a una mujer cuya profesión no trascendió.



A raíz de la comunicación que recibió la víctima cuando se encontraba por declarar en sede de Fiscalía el pasado 18 de junio la denominada “Operación Océano” sumó una nueva instancia judicial. El hombre que se comunicó con la víctima y la instó a que no hablara no está vinculado con la red de explotación a menores.

La fiscal Viera, consultada por El País, confirmó la instancia judicial del pasado jueves y señaló: “dispusimos medidas a una persona, pero no fue formalizado. Queda con esas medidas de no acercamiento a una víctima, por ahora”. Sobre la comunicación de la persona hacia la víctima la fiscal puntualizó: “yo no diría exactamente que fue amenazada, pero se había comunicado de alguna forma”.

“Operación Océano” es la mayor investigación de explotación sexual en la historia del país y ya hay 20 imputados por el trabajo realizado por la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.