Cae neerlandés que se envió cocaína por encomienda desde Uruguay a España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un ciudadano holandés viajó a Ámsterdam desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y se envió en una encomienda dos baúles en los que la Brigada Nacional Antidrogas descubrió 72 ladrillos de cocaína.

Fiscalía solicitó la captura internacional del hombre, que fue detenido en Madrid, informó ayer por la tarde el Ministerio del Interior.



Ante la detección del cargamento en la terminal aérea, las autoridades de la Dirección general de lucha contra el crimen organizado e Interpol se pusieron rápidamente en contacto con los pares europeos para detener al hombre en cuanto llegara a Holanda, o hiciera la escala en el aeropuerto de Barajas, tal como terminó sucedió sobre las cinco de la mañana de España

“La operación se hizo muy rápido porque hubo una inmediata comunicación con la sede central de Interpol en Francia” que en cuestión de horas -mientras el avión estaba en el aire- cursó la notificación en rojo que saltó en la terminal aérea de la capital española, según contó una fuente de Interpol. .



En Carrasco, en tanto, la Brigada Antidrogas abrió los baúles luego de que se detectara “contenido sospechoso” en los controles del aeropuerto, añadió.

En el equipaje, que el holandés había declarado, había equipos de filmación, pero se encontró una doble pared tras la que había ocultos 72 ladrillos de cocaína, con un peso total de 39 kilos con 146 gramos.



En el lugar se hizo presente el fiscal de 1er Turno de Ciudad de la Costa, Fernando Valerio, y este fue el que pidió la detención y captura internacional del delincuente -un hombre que no cuenta con antecedentes penales- a los efectos de llevar a cabo su extradición.

Finalmente, el sospechoso fue puesto a disposición de Juzgado de España, a la espera de que se decrete finalmente la extradición hacia Uruguay.



Una vez que esto ocurra, lo cual puede llevar algunos días -dependerá de la burocracia de la Justicia española-, el hombre será conducido a un juzgado de Canelones e imputado por los hechos, ya que el delito fue cometido en territorio nacional.

Según información difundida por el Ministerio del Interior, el valor de la droga incautada comercializada al por mayor en el mercado uruguayo valdría unos US$ 274.000, y si fuera fraccionada para su venta al menudeo, se obtendría una ganancia de US$ 688.000. Por otra parte, su comercialización en Holanda le hubiera permitido hacerse de unos US$ 3.131.680.



La cartera también informó que la Policía seguiría trabajando “en procura de establecer algún vínculo a nivel local con el hecho”. Al cierre de esta edición esto no había ocurrido.