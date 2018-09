Dos cabecillas lideraron la banda que asaltó remesa del banco Itaú

By Daniel Rosa

Grandsir puso el 1-0 a los 18' para el local, pero a los 31' Diego Costa puso el 1-1 y a los 45' José María Giménez anotó de cabeza para dar vuelta el encuentro en la victoria del colchonero en el debut en la Champions.

Con un golazo de Josema, el Atlético lo dio vuelta en Mónaco