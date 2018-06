BROU incautó US$ 100.000 de cuenta judicial destinada a niños

Un juzgado laboral de 6° Turno de Montevideo informó al Poder Judicial que el Banco República del Uruguay (BROU) incautó US$ 100.000 que pertenecían a dos menores cuya madre había ganado una demanda a una empresa en noviembre de 2012, según un documento judicial al que tuvo acceso El País.

La entidad financiera confiscó el depósito en base a las condiciones generales de caja de ahorros sobre los titulares y ordenatarios.

"Si durante el plazo de 5 (cinco) años no se han registrado movimientos en las cuentas, ni se ha recibido conformidad escrita de saldos por parte de sus titulares, dichos saldos, serán transferidos al Tesoro Nacional, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 10 y 11 de la Ley No. 5.157 de 17 de Setiembre de 1914, en su redacción dada por el artículo 3° de la Ley 10.603", expresa la disposición del Banco República.

Una circular interna de los Servicios Administrativos del Poder Judicial planteó al Juzgado Laboral que debía contar con el dinero de los dos menores.

En una misiva, la Sede respondió a los Servicios Administrativos del Poder Judicial "su inquietud" por poder cumplir con dicha orden, según señala el expediente del caso.

El 8 de mayo de 2018, la jueza laboral envió un nuevo oficio al Banco República informando que el depósito de los US$ 100.000 fue realizado bajo el rubro judicial y que "corresponde a dinero perteneciente a menores de edad".

Agrega que se mantiene incambiado el motivo que originó el depósito y que el expediente de la demanda laboral continúa abierto.

Quince días más tarde, el 23 de mayo pasado, la titular del Juzgado Laboral de 6° Turno informó a la dirección de Servicios Administrativos que el depósito hecho en el Banco República por la suma de US$ 100.000 fue realizado el 20 de noviembre de 2012. El motivo del depósito fue tutelar los derechos de los menores.

"Dicha institución bancaria a través de la funcionaria M.G. expresó en comunicación telefónica a la señora actuaria adjunta y ante la demora en contestar los oficios librados al efecto, que dicho depósito (US$ 100.000) fue vertido al Tesoro Nacional y que para su recuperación no solo se analizaría el caso concreto sino que se cobraría comisión", expresa la misiva.

En otro oficio enviado al Banco República, la jueza insistió en que dicho depósito con la suma íntegra "debe permanecer a la orden" de la Sede y en una cuenta perfectamente identificada hasta la mayoría de edad de dichos menores o cuando su representante legal lo requiera. Y, además, solicitó a la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial que realizara las gestiones que entienda pertinentes ante la entidad financiera estatal para recobrar el dinero.

Consultada la gerente general del Banco República, Mariela Espino, respondió que la institución "está trabajando en la elaboración de un mecanismo que permita solucionar este problema planteado por el Poder Judicial".

Por su parte, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo a El País que desconocía el tema.

La demanda laboral se inició el 23 de julio de 2012 contra una fábrica elaboradora de pastas. La titular de la demanda, madre de los niños, llegó a una conciliación con la empresa a fines de 2012. El 15 de enero de 2013, el expediente fue archivado.

Plan.

Cada mes, el Banco República envía a los juzgados de todas las materias los "Listados de Cuentas de Clientes".



Allí constan las cuentas cuyos titulares son las sedes judiciales. Los listados llegan a todos los juzgados del país que tienen expedientes con dinero depositado. Por ejemplo, en esas cuentas hay dinero incautado a narcotraficantes; pagos de demandas por daños y perjuicios o cualquier otra acción judicial que involucre dinero en efectivo. Cuando finaliza el expediente, el juez decreta que ese dinero sea entregado a una parte.



En abril de 2018, el Juzgado Laboral de 6° Turno tenía 50 cuentas con fondos de personas que estaban en juicio. Al mes siguiente, el listado del BROU enumeraba solo 15 cuentas, dijo a El País una fuente judicial. Agregó que, como las cuentas tenían entre US$ 4.000 y US$ 5.000, el Juzgado no envió oficio al BROU sino que comunicó a los titulares que su dinero había sido transferido al Tesoro.