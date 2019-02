Bonomi, Layera y Díaz reunidos en la SCJ por el nuevo CPP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 11 de la mañana se reúnen el fiscal Jorge Díaz, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el director nacional de la Policía Mario Layera en la Suprema Corte de Justicia.

El encuentro se da luego que el fiscal de corte reconoció que la actual redacción de uno de los artículos del código del proceso Penal (CPP) que regula la actuación de la Policía con los detenidos, es “compleja” . Además aseguró que los efectivos que en las últimas semanas mataron a cuatro delincuentes actuaron conforme a las normas legales vigentes.

El fiscal de Corte dijo recientemente que “el artículo más complejo del Código es el N° 61 que es la posibilidad de interrogar con autorización fiscal al imputado. Esa puede ser la madre del borrego, la piedra que esté debajo del cangrejo”, reconoció, al mostrarse partidario de modificar el citado artículo del CPP.

Por su parte,el fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, también se refirió en los últimos días al nuevo Código de Proceso Penal (CPP), implementado el 1° de noviembre de 2017.



En un artículo escrito para la revista de la Facultad de Derecho titulado “La reforma procesal penal y la relativización del Derecho Penal sustancial”, Pacheco concluyó que el nuevo proceso penal no otorga garantías a los acusados, no resultó un modelo protector de la víctima, no es transparente y aumentó los delitos.