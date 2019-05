Bianchi, denunciado por violencia de género, no puede acercarse a su esposa por 180 días

La jueza de familia de primer turno de Maldonado, María Alejandra Álvez Marquisa dio tramite en la tarde de este miércoles a las medidas cautelares solicitadas por la esposa del senador Daniel Bianchi, Ana Fernández Pelais.



Las medidas forman parte de la denuncia por violencia de género presentada por Pelais. Las mismas impiden al legislador acercarse a menos de medio kilómetro y de intentar mantener algún tipo de contacto con la mujer.



Las medidas se aplicarán durante un plazo de 180 días, tal como lo solicitaron los abogados Gabriela Fonseca y Ricardo Rachetti, asesores legales de la mujer.



En la tarde de este jueves se cumplió la audiencia prevista desde el pasado viernes y que fue llevada adelante por la jueza Álvez Marquisa. También participaron el senador Bianchi y su esposa enfrentados desde mediados del año pasado.

La mujer se presentó en la sede judicial como víctima del legislador a quien acusó de agresiones e insultos incluyendo amenazas de muerte que, según indicó, también efectuó contra su hija, una joven de 16 años.



Si bien la denuncia fue radicada el viernes, la mujer denunció que parte de las agresiones, insultos y amenazas proferidas por Bianchi ocurrieron durante un festejo de cumpleaños registrado el 21 de octubre.



Según la mujer, los ataques ocurrieron en presencia de varios testigos.



La denuncia, de acuerdo a la versión de Bianchi, ocurre en medio de la división de bienes que se lleva adelante entre ambos al finalizar su relación.



