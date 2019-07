Básquetbol: investigarán “arreglos” de partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El básquetbol uruguayo enfrenta su peor momento. Denuncias de intentos “arreglar” partidos y apuestas clandestinas que involucrarían a directivos y jugadores fueron analizadas ayer por la Federación Uruguaya de Básquetbol.

En la tarde de ayer, la Comisión de Básquetbol de Peñarol resolvió separar “inmediatamente” del plantel principal a un jugador por supuestas conductas antideportivas. Y Peñarol presentó una denuncia ante la Federación de Básquetbol para que investigue los hechos.

El deportista aurinegro fue acusado por el club Unión Atlética de ofrecer a dos jugadores de ese plantel “ir para atrás” en un partido que jugarían ambos equipos.

En el marco de ese escándalo, el presidente del club Goes, Jorge Cibreiro, señaló ayer jueves a El País que el campeonato pasado había sido “digitado” para que descendiera Welcome y no Sayago. El neutral Oscar Grecco, simpatizante de Sayago, replicó que los dichos de Cibreiro “son temerarios” y deberá probarlos o serán usados en su contra.

Los audios

A las 18:30 horas de ayer, directivos de Unión Atlética se reunieron con el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Ricardo Vairo, y al cuerpo de neutrales, para denunciar en forma oral supuestos hechos irregulares de un jugador de Peñarol con integrantes de su club.

En la noche de hoy, Unión Atlética entregará a la Federación una nota y un pendrive conteniendo audios de conversaciones entre jugadores sobre arreglos de partidos. Es evidente que uno de los jugadores de Unión Atlética relató los hechos a la directiva y permitió que se copiaran esos audios.

El tema será abordado por los neutrales de la Federación que pasará el caso al Tribunal de Penas. Los jugadores de Peñarol y Unión Atlética serán citados a declarar.

Además, el Tribunal de Penas escuchará los audios. Posteriormente, el Tribunal de Penas y los neutrales evaluarán si trasladan el caso a la Fiscalía. “La decisión de Unión Atlética fue formalizar una denuncia para que se hagan las investigaciones que se entiendan del caso. Y ver si se confirma algún tipo de actitud antideportiva o no”, dijo a El País el asesor legal de Unión Atlética, Fernando Pérez Tabó.

Consultado sobre si se sospecha que en el básquetbol hubo partidos “arreglados”, el profesional se limitó a señalar que el club denuncia eventuales pactos antideportivos sin explicar de qué se trataba.

Preguntado sobre si esos pactos están relacionadas con apuestas clandestinas, Pérez Tabó respondió: “Para Unión Atlética son acuerdos antideportivos. Las consecuencias que esos acuerdos puedan tener, es un tema ajeno al club. No entramos sobre ellos y no tenemos opinión”.

Por su parte, Peñarol decidió iniciar una investigación interna sobre supuestos arreglos de partidos tras apartar a un jugador del plantel. “Es claro que Peñarol apoya valores estrictamente deportivos y está a favor de la transparencia. Si hay algún indicio de delito, se actuará con rigor”, dijo a El País el presidente del club, Jorge Barrera. Y señaló que Peñarol “no va apañar” ni “obstruir” ninguna acción en contra de la “cristalinidad y de la deportividad” en el básquetbol o en el fútbol.

Apuestas

Tras finalizar el encuentro con directivos de Unión Atlética, el presidente de la Federación de Básquetbol, Ricardo Vairo, dijo que se abrirá un expediente sobre la denuncia contra jugadores.

Según Vairo, las apuestas es un problema mundial muy grave. Y agregó que, preocupados por ese fenómeno, la Federación adquirió en 2017 un software anticorrupción a una de las empresas más importantes del mundo que trabaja para la FIBA y la NBA.

En la próxima semana, la Federación presentará a la Liga un informe de esa compañía.

Neutrales analizan hoy denuncia de Goes sobre campeonato “digitado”

El presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Ricardo Vairo, calificó de situación “muy grave” la denuncia del presidente de Goes, Jorge Cibreiro, sobre que existió corrupción y “se digitó” el pasado campeonato de básquetbol para favorecer al club Sayago.

Goes sufrió la quita de un punto tras ser señalado de no haber presentado en tiempo y en forma la ficha médica de un jugador.

“Hoy (por ayer) es un día bastante triste porque afecta la imagen del básquetbol en general. Si bien hay una acusación con nombre y apellido (se refiere al neutral Oscar Grecco), ésta va para todos los neutrales”, dijo.

Vairo consideró que deben ser los clubes que opinen sobre las imputaciones de Cibreiro y, por ello, citará hoy en carácter de grave y urgente un Consejo de Liga donde se planteará el tema. “Queremos que los clubes se expidan al respecto. Aquí pudo haber habido un error de forma (sobre la entrega de las fichas médicas de los jugadores). Pero ello fue validado por asamblea de clubes y Consejo de Ligas”.

Según Vairo, la quita del punto a Goes fue ratificada por los organismos de la Federación. El directivo dijo que en el Consejo de Liga los clubes analizarán los dichos de Cibreiro en función de sus reglamentaciones internas y externas.

La intención de la Federación es tratar de quitar “esta mancha injusta” que se está poniendo sobre el básquetbol y la Liga.

Algunos directivos consideran que la Liga debe denunciar penalmente al presidente de Goes por difamación.

Por su parte Grecco sostuvo ayer que se abstuvo de participar en el trámite de la quita de puntos a Goes.

El abogado Gumer Pérez, vinculado a Goes, señaló que la institución presentará una denuncia penal sobre supuestos actos de corrupción en el campeonato anterior, donde habría resultado favorecido Sayago.

Y agregó que Goes ya lo consultó a él para que él elabore una demanda civil por daños y perjuicios por la pérdida de recaudación que sufrió el equipo por la quita irregular de un punto.