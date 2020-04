La promesa de ser "famosos internacionales" y la historia detrás de la banda de trata desarticulada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mediante la denominada "Operación Mississippi" se desarticuló una banda que se dedicaba a la trata y el tráfico de personas que realizaba su operaciones en Maldonado. Por este caso tres personas, dos de 47 años y una de 31, fueron formalizadas, a pedido de la fiscal del caso Carolina Dean.

El hecho inició hace aproximadamente cuatro meses, cuando uno de los imputados de nacionalidad estadounidense contactó a un joven residente en Argentina para, según la dijo, contratarlo, producir su música y realizar eventos y giras.

El joven, de nacionalidad venezolana, viajó a Uruguay y se radicó en la casa del hombre donde funcionaba el supuesto estudio de grabación. Durante dos meses permaneció allí recibiendo alojamiento y comida diaria con la promesa de hacerlo "famoso a nivel internacional", según el documento publicado por la Fiscalía.

El mismo procedimiento ocurrió con dos argentinas a quienes el ahora imputado les ofreció realizar una producción en conjunto en Uruguay. El 15 de febrero llegaron a la misma casa donde ya estaba la primera víctima.



A los tres les hizo un contrato por cinco años, que pactaba el 50% de las ganancias que generara la actividad musical, así como US$ 1.000 por cada canción creada y producida. También les prometió encargarse de los costos generados por salud, comida, alojamiento, shows, vestimenta y más.



Los tres trabajaron entre 13 y 14 horas diarias durante un mes y medio, en el que lograron producir 12 canciones. Sin embargo, y pese a lo prometido, solo recibieron US$ 1.000 cada uno y no por cada canción.



La Fiscalía informó que las tres víctimas dependían totalmente del hombre que decidía qué, cómo y cuándo comían. Además, y pese a que pasaban todo el día trabajando, en la noche les pedía que le mostraran las canciones hasta altas horas de la madrugada. En muchas de esas ocasiones consumía drogas y en otras se las suministraba.

En marzo el estadounidense, junto con un amigo y las tres víctimas, viajaron a Brasil en un auto alquilado. Una vez en Porto Alegre se dirigieron a un prostíbulo y se contactó con dos jóvenes brasileñas, de 21 y 22 años, ambas trabajadoras sexuales.



El ahora imputado, "propuso a las víctimas venirse esa misma madrugada con él a su domicilio como 'damas de compañía' a cambio de mil dólares semanales", indica el documento y agrega: "Ambas aceptaron (considerando que por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el lugar donde trabajaban cerraría y por ende quedarían sin ingresos), desconociendo que la residencia del imputado era en Uruguay".

Para ese momento el hombre sabía que Interpol lo buscaba y se decidió cruzar la frontera sin realizar los controles migratorios junto con las cinco víctimas. Según el relato de las brasileñas, al principio el hombre era amable, pero "con el pasar de los días se tornó cada vez más agresivo, exigiéndoles continuamente tener sexo".



"Asimismo el ahora imputado no las dejaba comer, diciéndoles que no les gustaban las mujeres gordas, por lo cual él seleccionaba qué comida podían comer o no y los horarios. Cuando el hombre salía de la casa, dejaba a las víctimas encerradas dentro". En una oportunidad, relató la fiscal en el documento, una de las mujeres le dijo que quería irse para ver a su hijo, lo que generó que el hombre la agrediera.



Mediante la "Operación Mississippi" se logró la detención del hombre junto con las dos personas que lo acompañaban, así como la liberación de las ciudadanas brasileñas.



Con respecto a las personas que habían viajado desde Argentina y a las que explotó laboralmente, la fiscal indicó a El País que se continúa investigando por qué las hizo venir y que una de las hipótesis es que funcionara como pantalla para lavar dinero.