Banda acopió en Montevideo los 4.500 kilos de cocaína traficados a Europa

La organización que traficó 4.500 kilos de cocaína dentro de un contenedor a fines de julio pasado tuvo capacidad de recibir esa droga en la frontera de Uruguay y Argentina y acopiarla en Montevideo hasta la fecha de su envío a Europa.

Por el momento, el empresario Martín Mutio, de 32 años de edad, es el único imputado por la mayor operación de narcotráfico detectada hasta el momento por la aduana alemana. El contenedor fue abierto por funcionarios aduaneros en el puerto de Hamburgo.



La fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, acusó a Mutio de una eventual asistencia al tráfico de drogas.



El grupo de investigadores, liderado por la fiscal Ferrero e integrado por la Brigada Antidrogas y la División de Investigaciones (Divin) de Prefectura, ya tiene indicios de la organización delictiva que trajo la droga, supuestamente de origen boliviano, desde la frontera con Argentina y la depositó en Montevideo.



Según la Fiscalía, la banda habría reclutado a Mutio y a otro empresario para facilitar el pasaje del contenedor por el “canal verde” del scanner que tiene la Aduana en el puerto. A juicio de los investigadores, existirían irregularidades en la documentación aduanera del contenedor cargado de soja.

Antecedentes.

Mutio ha tenido varias empresas. Hace unos años, fue apartado de la sociedad de una compañía vinculada al rubro portuario por diferencias financieras con los otros socios.



Tiene antecedentes por estafa y falsificación de documentos públicos en 2015.

Martín Mutio. Foto: Facebook

Según la investigación llevada adelante por el grupo liderado por Ferrero, Mutio está quebrado desde el punto de vista financiero.



De todas formas, la fiscal Ferrero solicitó al Banco Central del Uruguay una investigación sobre si, en los últimos tiempos, se incrementó o no el patrimonio del empresario acusado.



Para el embarque de cocaína, Mutio creó la empresa exportadora CSA, y para esta usó un director (G.R.) y un accionista principal (N.O.), ambos titulares ficticios, consignó la fiscal Ferrero en su pedido de inicio del juicio penal contra el empresario.



Según declaró Mutio, utilizó testaferros por “encontrarse embargado al mantener deudas con todos los bancos de plaza”.



La Fiscalía consideró que esta “situación económica no se condice con el hecho de que el mismo posea cinco empresas más (L.S.A., L C, M S.A., A y T SRL), así como cuentas en Estados Unidos y España.

Buena familia.

Mutio, quien ahora está bajo prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación, es un joven empresario proveniente de una familia de bodegueros uruguayos (Bodega Santa Rosa), pero también tiene raíces argentinas.



En el año 2011, fundó en Uruguay la empresa GCM Global, una compañía de comercio internacional. Dos años más tarde, en una entrevista con El País, declaró que su empresa pasaría de tener “15 empleados a 400” en cuestión de cuatro años. “Movemos carne de Nicaragua a San Petersburgo, o leche en polvo de Australia a Egipto”, dijo y recalcó que “nadie hace esto en Uruguay”.



En 2012, con la legalización de la marihuana en Uruguay, pasó a asesorar a Cosentina, una empresa que produce yerba con cannabis.



“Mi familia es blanca de toda la vida. Yo te juro que no puedo creer cómo el MPP tiene la capacidad de trabajo que tienen y el compromiso con Uruguay de desarrollar algo para que quede para generaciones de más abajo”, dijo en Radio Cooperativa (770 AM) en un programa que se emite en Youtube.