Penadés dice que "no se actuó" y "hay una pobre autocrítica" del Estado tras el caso Balcedo

La falta de control y de coordinación entre los organismos estatales de Inteligencia quedó al descubierto por las actividades presuntamente ilícitas del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, de acuerdo con un informe que varias dependencias oficiales vienen brindando este mediodía en el Parlamento, convocadas por el diputado diputado nacionalista del sector Todos, Gustavo Penadés.



Penadés convocó a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, a la plana mayor de la DGI y Aduanas, así como a los jerarcas de la Secretaría contra el Lavado de Activos y de Migraciones para que informen a la Comisión de Hacienda de Diputados sobre el caso de Balcedo, detenido en Uruguay y acusado del lavado, contrabando y tráfico de armas.



“No se actuó. Hay una pobre autocrítica y no se admiten irregularidades. Se dice como excusa que no hay personal suficiente y lo evidente es que ha habido una notoria ausencia de coordinación entre los organismos de Inteligencia estatal”, dijo Penadés a El País.



“No se ha sabido explicar cómo ingresó el dinero pero queda claro que debe haber sido por los vuelos o en auto por la frontera terrestre”, indicó el diputado convocante.



La única investigación interna que hay en los organismos sobre estas irregularidades es en la Dirección Nacional de Aduanas, según explicaron sus autoridades en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados.



El miércoles 7 de marzo la Justicia uruguaya concedió la extradición a Argentina de Balcedo y su pareja, Paola Fiege.



La extradición tiene un tono más declarativo que efectivo, ya que aún no se producirá el traslado porque la pareja cumple prisión preventiva en Uruguay por presuntos delitos cometidos en el país, por lo que permanecerán en territorio uruguayo durante ese período y más, en caso de que finalmente sean condenados por esos delitos.



Fiege ya solicitó dos veces la prisión domiciliaria para poder estar con sus hijos, pero la fiscalía la rechazó y la Justicia no se ha expedido aún sobre el último pedido.