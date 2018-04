Balcedo: el jardinero es dueño de su lujosa casa

Un informe del canal argentino de noticias TN señaló que la Justicia del vecino país sospecha que el sindicalista, bajo engaño, utilizó a uno de sus empleados para simular un traspaso de esas tierras a su nombre.

Esa persona vivió meses en José C. Paz, una localidad del conurbano bonaerense, trabajando como encargado de un camping propiedad del sindicato dirigido por Balcedo, hasta que retornó a Uruguay cuando comenzó a ser investigado.

En el marco de las investigaciones que la Justicia argentina lleva adelante identificó a un uruguayo llamado Julio Omar Lima Mendieta, de 52 años, quien sería la persona utilizada bajo engaño por Balcedo y su mujer, Paola Fiege, para simular una sesión de terrenos.

Lima declaró ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, el que investiga a Balcedo por lavado de dinero. "Yo vine de Uruguay hace aproximadamente un año y ocho meses. Trabajaba para Paola y Marcelo en su casa de Playa Verde. Cortaba el pasto, hacía tareas del jardín, entre otras cosas; pagaban muy bien. Como confiaban en mí, me ofrecieron trabajo en Argentina, entonces me trajeron acá y para ponerme en blanco me pidieron el documento, pero no me lo devolvieron más".

Lima recordó que esos terrenos, en referencia a las hectáreas de El Gran Chaparral, la lujosa residencia de la pareja, "no eran de nadie" y que luego de un tiempo, Fiege le dijo que ella era la dueña. Desde el juzgado se le preguntó si él fue poseedor de las tierras y sobre la cesión a la empresa vinculada a Balcedo. "No, nunca tuve nada ahí", aseguró.