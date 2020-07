Avanzan los trámites para repatriar al hijo de la uruguaya asesinada en Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay espera por la Justicia de España para repatriar al niño de tres años cuya madre fue asesinada en Barcelona, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) emitió un informe evaluatorio social sobre la familia uruguaya del menor.

Pablo Abdala, presidente del INAU, indicó a El País que el estudio fue favorable y se envió ayer a Cancillería. “Lo remitimos hoy (por ayer) a la Cancillería con una nota dirigía a la directora de asuntos consulares que fue la que nos hizo la solicitud”, explicó. Para elaborar el estudio actuó la dirección departamental de Maldonado, lugar, donde viven los abuelos maternos del niño. Los especialistas concluyeron que están dadas las condiciones, tanto personales como materiales, para que la familia del niño pueda hacerse cargo de él.

“Hubo una entrevista importante en las últimas horas de los psicólogos y asistentes sociales que visitaron a las señora en Maldonado (abuela del niño) y analizaron todas las condiciones de vivienda, de acceso a la salud, de integración en el entorno, vínculos familiares y obviamente también vieron al voluntad de los abuelos de hacerse cargo del niño”, explicó Abdala.



Ahora Cancillería proporcionará este informe del INAU a su par española para poder avanzar en los trámites de repatriación.



Abdala, por otra parte, explicó que el INAU también colaborara si es necesario “en las etapas sucesivas, tanto en el proseo de repatriación o cuando el niño este en Uruguay”. Esto quiere decir que proporcionarán asistentes sociales o psicólogos como contención del niño.

Femicidio.

El pasado martes, Oriana Oviedo, una uruguaya de 21 años fue encontrada muerta en su apartamento de Barcelona.



La Policía de Cataluña detuvo a su pareja por ser el principal sospechoso del crimen. Su hijo de tres años estaba en el apartamento en el momento del hecho. Una emergencia médica asistió al lugar, pero no pudo salvar a la joven. El hombre fue encontrado cerca de la vivienda.

Geraldine Ruiz, madre de Oriana, indicó a El País que todos los días habla por videoconferencia con su nieto. “Nos hablamos todos los días. Ahora está un poco está triste, tiene sus ratos de juego, tiene sus ratos de tristeza, Extraña a sus padres, todo, porque no entiende”, indicó y explicó que le “tranquiliza que él esta cuidado en el centro que está”. Si bien existía la posibilidad de que al niño lo trajeran a Uruguay, Ruiz contó que “hoy (por ayer) la asistente que me llamó de España me habló de ir a buscarlo también porque es muy chiquito y el viaje son muchas horas”. “Si voy o si lo traen, eso sigue sin confirmación”, indicó.