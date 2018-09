La puntita, la "cometa" del Ministerio y la imagen de los jugadores: el audio completo de Valdez y Alcántara

Es una charla en plena calle de casi media hora. Wilmar Valdez y Walter Alcántara se encuentran para hablar. El encuentro parece ser de dos personas que se conocen hace tiempo y que hablan en confianza. Hablan de todo. De los negocios de remodelación del Estadio Centenario de cara a la Copa del Mundo 2030, el sistema de reconocimiento de las cámaras en los partidos, las luces del estadio de Defensor y la esponsorización de la Selección Uruguaya. También de política, de periodismo y de otros negocios a acordar. Fragmentos de esta y otras conversaciones fueron publicados ya por Búsqueda, El Observador y El País. Audios que también recibió Arturo del Campo en la campaña para las elecciones de la AUF y fueron el detonante de la renuncia de Valdéz, el comienzo de una investigación judicial y la intervención de la FIFA en el fútbol uruguayo.

El País publica ahora el audio completo de una de esos encuentros entre Alcántara y Valdez:

A continuación reproducimos algunos fragmentos destacados de los treinta minutos de grabación a los que accedió El País.

La conversación es anterior a enero de 2017. Es en esta misma conversación que se escucha a Alcántara hablar del empresario griego Dimitri Kagioglou y de la "comisión" que cobraría Valdez por la intermediación para remodelar el Estadio, tal como publicó Búsqueda a comienzos de agosto:

Walter Alcántara: Yo creo que esa semana ya tengo el bosquejo ese.

Wilmar Valdez: Bueno

Walter Alcántara: Ta es llevártelo, por lo menos para tener algo.

Wilmar Valdez: Yo lo que digo, si osea... bosquejo ¿qué es del proyecto?

Walter Alcántara:No, del de un llamado.

Wilmar Valdez: Aha.

Walter Alcántara:Porque viste que los tipos son expertos en los llamados, en toda esta cosa. Es un llamado, es un llamado completo. Es un llamado a proyecto, eh.. financiación, construcción, todo. En vez de hacer un llamado solo a: ideas, no... llamado a todo.

Wilmar Valdez: Sí sí sí

Walter Alcántara: (...) Por otro lado yo quería decirte, los tipos siempre piensan que nuestra parte, Uruguay, es Dimitri y yo.

Wilmar Valdez:Bien

Walter Alcántara:¿ Son tres ta?

Wilmar Valdez: Ta

Walter Alcántara: En realidad somos tres.

Wilmar Valdez: Sí sí sí.

Walter Alcántara: Ta?

Wilmar Valdez: Y son tres.

Walter Alcántara:Ahora los tipos me llamaron y me dijeron: bueno Alcántara, en el momento que se haga el llamado y avancemos con eso, bla bla bla (...) En el momento que esto avance, ellos no sabían como hacer con la plata, no tenían ni idea.

Wilmar Valdez: Aha

Walter Alcántara: No es que mandan los 255 millones y los 50 millones. Ahora me enteré, mandan partidas.

Wilmar Valdez: Sí claro, por supuesto.

Walter Alcántara: La primer partida están contemplados los tres de ustedes.

Wilmar Valdez: Claro

Walter Alcántara: Perfecto, dicen. Yo quiero que ustedes lo estén agarrando en octubre noviembre. O sea. Fijate la cabeza de ellos ¿no?

Wilmar Valdez: Sí sí.

Walter Alcántara:Para mí es mi vida. Yo sé que para otras personas no, pero para mí es mi vida. O sea. Si nosotros avanzamos, yo te traigo el bosquejo ese, que vos lo puedas ver con quien vos quieras, bo está bueno este proyecto lo vamos a llamar. Pumba.

Walter Alcántara. Foto: Marcelo Bonjour

También en este audio completo se escucha el diálogo en el que hablan de la “puntita” para la reforma del Centenario, como lo había informado El Observador y de una "supuesta" coima del Ministerio del Interior.



Wilmar Valdez: No.. yo creo que debés hablar conmigo.. porque sino los otros van a... no es fácil en estos temas... van a entrar a ... a ir a... a buscar alguna puntita viste.

Walter Alcántara:Sí te entendí

Wilmar Valdez: Lamentablemente hay que llevar las cosas por acá sino... después te pinchan el globo.

Walter Alcántara: Increíblemente hubo intentonas...a mi me dio toda la sensación que hubo intentonas. De puntitas.

Wilmar Valdez: Sí, claro.

Walter Alcántara: Por el lado de CAFO, por el lado..

Wilmar Valdez: Ah no tengas dudas

Walter Alcántara: Por eso

Wilmar Valdéz: Por eso los lugares donde nos encontremos.

En otro fragmento de la charla, mencionan directamente al Ministerio del Interior.

Walter Alcántara: No sé si alguna vez se planteó, si ¿Cáceres y el Ministerio saben que hay otra oferta? ¿O no tienen la menor idea?

Wilmar Valdez: No no, lo que pasa es que el tema este es un tema muy entreverado porque es un tema político.

Walter Alcántara:Está el Ministerio metido

Wilmar Valdez:Está el Ministerio metido y hay alguien del Ministerio que evidentemente va en la cometa con la empresa que ganó. Tiene que ser de esa forma. Ahora si no logramos.. yo voy a manejar las alternativas.



(...)



Wilmar Valdez: Pero no es por parte nuestra, es por parte del Ministerio.

Walter Alcántara: Que están porfiados con eso.

Wilmar Valdez: Claro, porque hay alguien que está prendido. Evidente.

Walter Alcántara: Eso está clarito.

Wilmar Valdez: Ya se sabía desde que el Ministerio hizo el pliego de la licitación, a mí ya me llegó la información de que se iba a seleccionar a esa empresa.

Walter Alcántara: Hay alguien prendido

Wilmar Valdez: Entonces y terminó ganando. No porque nosotros dijimos....



En otros pasajes Valdez y Alcántara hablan de la posibilidad de el esponsoreo de la Selección.

Wilmar Valdez: Bueno ta.. yo mañana tengo. La esponsorización es a partir del 1 de enero del 2017, la esponsorización de la camiseta, la marca que ellos quieran potenciar.

Walter Alcántara: Buenísimo, eso encaja.

Wilmar Valdez:No le hables de cifras, pero decile que son cifras importantes. Pueden tener acceso a algún evento, con algún jugador, con Godín. Porque los jugadores van prendidos, hicimos negocios con ellos. Por derecho de imagen.

(...)

Wilmar Valdez: A partir del 1 de enero de 2017

Walter Alcántara: Notable

Wilmar Valdez: Háblale de los jugadores, de la imagen de los jugadores, que pueden hacer eventos. A ver, no van a hacer eventos todos los días, un evento por año de repente con una conferencia, o una presentación de la marca en algún lugar del mundo. Eso lo podemos armar.

Walter Alcántara: Ah eso les va a encantar. ¡Pah si metemos una de esta!