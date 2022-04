Hombre que asesinó a sus dos hijos fue imputado y cumplirá prisión preventiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la tarde de este jueves se realizó la audiencia de formalización de la investigación del hombre que asesinó a sus dos hijos en una vivienda ubicada en el Centro de Montevideo, el pasado martes. La justicia dispuso su imputación por un delito de homicidio agravado y muy especialmente agravado y se dispuso prisión preventiva por 180 días.

El hecho de que el hombre cumpla con pena de prisión por el plazo establecido este jueves no implica que ya esté condenado por los hechos, sino que la investigación continúa y luego deberá realizarse el juicio para determinar cuál será su condena.

La fiscal a cargo del caso, Adriana Edelman, informó apenas terminada la audiencia que el hombre decidió no prestar declaración. "Los hechos son claros", dijo la fiscal, en referencia a que fue el hombre el que llamó a la Policía y dijo lo que había hecho. "Lo que se puede discutir es la calificación jurídica, qué agravantes corresponden en este caso", agregó.



Consultada sobre si hubo alguna señal previa de que algo así podría ocurrir, Edelman señaló que no y que en la mañana del crimen el hombre no tuvo comunicación con su esposa, con quien estaban iniciando un proceso de separación.

Consultada sobre si el hombre tenía alguna patología, señaló que "se hace una descripción de ciertas patologías, pero que no impiden que él entienda el carácter ilícito de sus actos".