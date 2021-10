"Solo atacando las bocas no alcanza", sino que "hay que atacar el suministro", dijo Jorge Díaz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Díaz, quien presentó este martes su renuncia como fiscal de Corte, se refirió esta noche en diálogo con Subrayado (Canal 10) a los desafíos que enfrenta la Fiscalía General de la Nación.

Ante la pregunta sobre si notó cambios en la actuación policial con la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Hubo a través de la LUC un aumento de las potestades autónomas de la Policía", puntualizó.

El exfiscal de Corte también fue consultado sobre el lugar que ocupa Uruguay en el mapa regional del tráfico de drogas y si han existido cambios durante los casi 10 años que fue fiscal de Corte, señaló: "Uruguay estuvo en la ruta de la droga. Durante muchos años no tuvimos casos grandes y ahora volvieron a aparecer y con mucha fuerza, cosa que realmente nos preocupó a las diferentes autoridades".

Nombró los grandes cargamentos de cocaína hallados en Hamburgo (Alemania), Suiza, España, "más incautaciones que se hacen acá". Por ello llamó a "trabajar y mucho para desarticular esas rutas". En cuanto al microtráfico de droga, consideró que "solo atacando las bocas no alcanza", sino que "hay que atacar el suministro".



"Lo que pasa en este país es que si la seguridad anda mal, es culpa del Código (del Proceso Penal) y de los fiscales. Si la seguridad anda bien es mérito de la Policía. Ese es el discurso", criticó Díaz, que consideró que en cualquiera de los dos escenarios la responsabilidad es mutua.



Consultado sobre los principales desafíos que enfrenta la administración de Justicia en Uruguay, dijo que en términos generales es "mejorar la gestión de los casos", porque es "más importante cómo se utilizan mejor los recursos humanos y materiales que tienen competencia".



Llamó a tener más cantidad de audiencias diarias y consideró que el principal desafío es "cómo mejorar los tiempos de respuesta, y el relacionamiento con la población".



"De prodelicuente, de benigno, no tiene nada", la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, destacó Díaz, que consideró que desde entonces el sistema es "más garantista", con un proceso con jueces "imparciales", en referencia a que las investigaciones eran llevadas adelante por los letrados y no por fiscales, como ocurre desde noviembre 2017.