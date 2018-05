ASSE: oposición presenta denuncia penal

Los abogados de toda la oposición se reunirán el próximo miércoles para ultimar detalles de una denuncia penal sobre eventuales irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Está previsto que, al día siguiente, dirigentes de los cinco partidos opositores presenten la denuncia en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado. El borrador de la acusación es elaborado por el abogado del Partido Nacional, Diego Durand.

En la reunión del miércoles, los otros abogados podrían sugerir cambios a la misma. En una primera etapa, toda la oposición denunciará irregularidades en los traslados de pacientes mediante un servicio privado de ambulancias en Bella Unión. Los propietarios de la empresa son tres jerarcas de ASSE, dos de ellos ocuparon en el pasado cargos de relevancia en el hospital de Bella Unión. La denuncia contendrá documentos y actas de la comisión investigadora de Diputados.

En un principio, la oposición pensaba incluir en la denuncia las irregularidades constatadas en el funcionamiento de las colonias psiquiátricas (Etchepare y Santín Carlos Rossi). Pero el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, transmitió a abogados de la oposición que, por un tema de competencias, no podía hacer lugar a la denuncia sobre las colonias psiquiátricas. Se trata de un asunto que le compete a las fiscalías que operan con el nuevo Código del Proceso Penal y no con el viejo sistema. El Partido de la Gente no apoyará la denuncia sobre las colonias.