Asesora de Defensa declaró que se debió denunciar enseguida

De las declaraciones del Secretario de la Presidencia, Miguel Toma, realizadas a la Fiscalía el 29 de mayo pasado, surge que el Ministerio de Defensa había sido mandatado por el presidente Tabaré Vázquez de presentar una denuncia penal por las confesiones del exmilitar José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor. Gavazzo reconoció que había hecho desaparecer el cuerpo del tupamaro, Roberto Gomensoro, en el río Negro en 1973.

“En lo que es personal, creo que Defensa estaba trabajando en la denuncia penal. Estaba trabajando en hacer ordenadamente esa denuncia. El presidente (Tabaré Vázquez) lo que quería era que la denuncia se hiciera el día en que llegó al Ministerio de Defensa (el 12 de marzo de 2019). Esa es la instrucción que había dado el presidente”, testificó Toma al fiscal Rodrigo Morosoli.



El 12 de abril de 2019, la asesora jurídica del Ministerio de Defensa, Josefina Nogueira, coincidió con Toma sobre la obligación de denunciar de Defensa.



“Presidencia había decidido el pa- se a la Justicia”, dijo Nogueira en la Fiscalía según el audio al que accedió El País. No obstante, la asesora explicó a Morosoli que, luego de recibir el expediente, en la cartera estaban preocupados por la posible filtración del expediente sobre el caso Gavazzo, porque había muchos datos que podrían servir en causas que investigan violaciones a los derechos humanos. “El expediente eran más de 800 fojas. Hoy, con el diario del lunes, lo hemos discutido (en el Ministerio de Defensa con el abogado Ernesto Liotti), hubiéramos hecho fotocopia del expediente y lo hubiéramos remitido a la Fiscalía y nos despreocupábamos de este tema”, dijo Nogueira.

Con el expediente en su poder, el Ministerio de Defensa comenzó a cruzar datos y a buscar causas judiciales a las que podrían servir las confesiones de Gavazzo y del exmilitar Jorge “Pajarito” Silveira. Nogueira se percata que las declaraciones de los exmilitares podrían aportar información a las causas de Roberto Gomensoro, María Claudia García de Gelman, Eduardo Pérez Silveira conocido como “el Gordo Marcos” y a otros expedientes.



Defensa identificó cinco causas.



Fiscalía: ¿quién hizo ese trabajo (de clasificación de datos del expediente)?



Nogueira: Yo.



Fiscalía: ¿Únicamente?



Nogueira: Sí. El expediente sigue reservado. No era la idea del Ministerio de Defensa enviar a la Justicia las 800 fojas o agregarlo a todas las causas.



Fiscalía: ¿Con quién hizo ese intercambio en el Ministerio de Defensa de pasar el expediente o no a la Fiscalía?



Nogueira: Con el doctor Liotti estuvimos analizando si correspondía a la Fiscalía o la Justicia. Cuando asumió el ministro (de Defensa, José) Bayardi, se decidió que teníamos que mandar pronto el expediente a los jueces. O sea a cada juzgado entregarle lo que habíamos individualizado para que ellos actuaran. Siempre se trató de facilitarle a la Justicia Penal lo que precisara. No entorpecer. Fue una sola consulta (al doctor Liotti). (Se discutió) si mandamos a Fiscalía de Lesa Humanidad o a los juzgados. El abogado (Ernesto Liotti) es penalista. Liotti me sugirió que debía ir a los juzgados y no a las fiscales, porque los casos son anteriores a la implementación del Código del Proceso Penal. Algunas causas tienen condenas. Y nos pareció relevante para abrir causas cerradas.



Fiscalía: ¿De quién fue la decisión de clasificar la información?



Nogueira: De las autoridades del Ministerio de Defensa. El ministro (Jorge) Menéndez también estaba a favor del pase a la Justicia del expediente.



Morosoli indagó sobre si había omisión de jerarcas de Presidencia, Defensa o el Ejército en no denunciar a Gavazzo. El martes 24, el fiscal decidió archivar la investigación con respecto a jerarcas del Poder Ejecutivo e integrantes del Tribunal de Honor del Ejército. Y decidió investigar al candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por no pasar a la Justicia las declaraciones de Gavazzo.



Escuche parte de la declaración de Toma ante la Fiscalía por el caso Gavazzo:

Toma sobre la presentación del expediente elaborado

por Guido Manini Ríos.



Toma sobre la decisión de Tabaré Vázquez de homologar los fallos de Gavazzo y Silveira.

El secretario de la Presidencia de la República sobre

el informe presentado por Manini Ríos.