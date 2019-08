Arturo del Campo pidió a la AUF que se expida sobre los audios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dirigente de fútbol y expresidente de Danubio, Arturo del Campo, solicitó el lunes 29 a la comisión de ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que se expida sobre su actuación en el llamado “escándalo de los audios”.

La publicación de grabaciones de conversaciones entre el entonces presidente de la AUF, Wilmar Valdez, y el lobista Walter Alcántara, derivaron en la renuncia del principal titular del fútbol y el pase a la Fiscalía de todos los involucrados, entre ellos Del Campo. Los audios referían a negocios relacionados con la remodelación del estadio Centenario y a las luces de estadio de Defensor, entre otros. La fiscal del caso, Silvia Pérez, desestimó la denuncia por coacción realizada por Valdez contra Del Campo, Alcántara, el presidente de Liverpool, José Luis Palma y el periodista deportivo, Julio Ríos. En el medio de la investigación penal, la Conmebol entendió que Del Campo no reunía la idoneidad necesaria para ser candidato a la AUF y lo obligó a su postulación.



En la próxima semana, el expresidente de Danubio presentará una demanda millonaria contra la Conmebol por daños y perjuicios.

Un caso de corrupción.

En una reunión de más de dos horas, Del Campo relató a los integrantes de la comisión de ética de la Asociación que no es real la participación que se le asigna en el escándalo de los audios grabados por el intermediario Alcántara y señaló que se vio envuelto en un tema mediático que no buscó ni quiso.



Fuentes del tribunal dijeron a El País que Del Campo dijo que ya pasó un tiempo desde que se expidió la Fiscalía sobre la denuncia de Valdez y recordó una anédocta sobre que entregó inocentemente su celular a la Policía Científica, sin borrar ninguna llamada o teléfono, para que fuera periciado.

Wilmar Valdez. Foto: archivo El País

Advirtió que la comisión de ética debía expedirse sobre el tema, porque el fútbol fue escenario de un caso de corrupción sin precedentes. En su relato, el dirigente de fútbol sostuvo que estaba seguro que su accionar se ajustó a Derecho.



Y afirmó que, apenas supo de la existencia de los audios que incriminaban a Valdez, se asesoró con el abogado penalista y hoy presidente de Peñarol, Jorge Barrera, y luego informó al dirigente Eduardo Ache, que en ese momento integraba una comisión de la FIFA. “También recibieron información integrantes del Ejecutivo de la AUF; tengo pruebas de ello. Por lo tanto, yo no violé disposición alguna como sostuvo la Conmebol para vetar mi candidatura”, dijo Del Campo según participantes de la reunión.



Del Campo explicó que la Fiscalía ya lo eximió de culpa y consideró que ahora el fútbol debía pronunciarse sobre su accionar. Es decir, que la comisión de ética debía estudiar todo el caso -revisar las denuncias de Valdez en la Fiscalía y escuchar los audios- y dictaminar sobre su actuación en el caso.



Para los integrantes del tribunal quedó claro que Del Campo poseía muchas pruebas materiales sobre lo acontecido, lo que generó que la FIFA adoptara una medida inédita: la intervención del fútbol uruguayo.



En la reunión con el tribunal, Del Campo no atacó a nadie. “Se han tergiversado muchas cosas. Los daños que sufrí fueron inmerecidos”, reiteró según las fuentes.

Walter Alcántara. Foto: Darwin Borrelli

En la reunión, miembros del tribunal advirtieron a Del Campo que la Conmebol ya había laudado sobre el tema cuando se pronunció sobre las candidaturas a la presidencia de la AUF.



No obstante, la comisión se comprometió con el dirigente de fútbol a buscar un mecanismo formal que le permita analizar el desempeño de Del Campo durante el “affaire audios”.



Del Campo insistió que la Conmebol actuó por lo menos con parcialidad, ya que uno de los argumentos que esgrimió fue que, cuando recibió los audios, el dirigente danubiano no informó a las autoridades de la AUF sobre la existencia de los audios.



Según Del Campo, tres horas después de mostrarle a Valdez las grabaciones que lo incriminaban, Ache y otros miembros del Ejecutivo de la Asociación ya conocían la existencia de los polémicos audios. “No escondimos nada”, señaló Del Campo a la comisión.



Consultado por El País sobre su petición a la comisión de ética de la AUF, el dirigente danubiano prefirió no hacer declaraciones públicas.