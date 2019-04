“Pinocho” Sosa sobre plagio: “Es ridículo lo que Fischer subrayó como que era de él”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariel "Pinocho" Sosa, director responsable de los parodistas Zíngaros, habló esta mañana, luego de que la Justicia fallara días atrás a favor del escritor Diego Fischer. Sosa fue condenado, junto con el letrista del grupo, Marcelo Vilariño, a pagarle a Fischer US$ 8.000 más ocho veces lo recaudado durante el Carnaval de 2016, por tomar sin permiso pasajes de su libro “Al encuentro de las tres Marías”, en la parodia sobre la poeta Juana de Ibarbourou.

En diálogo con el programa Desayunos Informales de canal 12, Sosa se refirió a la parte de la demanda que habla de "daño moral", en la que Fischer "dice que yo lo insulté". Pero agregó: "Nunca insulté a este señor, yo conté mi verdad. Él dice que yo lo insulté, le falté el respeto ni me burlé (...) Yo no hice nada. No soy autor. Yo no sé escribir, no escribí nada para esa parodia".



"No leí el libro del señor" (Fischer), añadió Sosa en la entrevista. Y dijo: "Cuando me llamó, pensé que era para saludarme, lo invité a ir al Teatro de Verano. A la semana, me pidió 10.000 dólares en Agadu".

"Que esto lo arregle Agadu, que no es una sociedad cualquiera", agregó. "Y el señor (Fischer) salió a decir que Agadu no lo respaldó. Pero desde Agadu se hizo un gran esfuerzo por una reunión tripartita. Es ridículo lo que Fischer subrayó como que era de él. Esto nunca pasó en el carnaval uruguayo. Quiero tener el libreto donde Fischer subrayó lo que es de él", sostuvo.

Sosa señaló que si bien actualmente él tiene "un conflicto con los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), "ahora Dacepu se puso de pie y salió a defender el carnaval. Acá no importa la plata, importa que esté en juego el carnaval".

"Esto no me tiró para abajo, al contrario, me pegó para arriba (...) El año que viene cumplo 40 carnavales y voy a salir con todo", dijo, "porque es mi vida el carnaval". Y contó que sacará un libro: dijo que quien lo escribe es Sergio Vasconsellos y "me está encantando cómo está quedando, estoy feliz con el apoyo de la gente".

El abogado de Sosa, Gumer Pérez, agregó que "para probar un daño como el de la vulneración de los derechos de autor, Sosa tendría que haber escrito, pero él no escribió". Resaltó que "él contrató a un letrista, que es el otro codemandado, Vilariño. Pero en la comparación de textos, no hay una versión exacta de réplica. Lo que hay es una adaptación del libro a la parodia, como se hace siempre".

Además, dijo que cuando se presenta el libreto "está citada la fuente. El libreto se presenta en Agadu para que se sepa quiénes están involucrados y puedan cobrar por sus derechos de autor".



"Vamos a apelar todo el fallo. Esto va a marcar un antes y un después en el carnaval", aseguró el abogado.